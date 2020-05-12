Nocturne, Hande Erçel ile baharı karşılıyor

Genç yaşta birçok başarıya imza atan güzel oyuncu Hande Erçel, NOCTURNE İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunun yüzü oldu. Özgün stiliyle dikkat çeken oyuncu, koleksiyonun göz alıcı parçaları ile kamera karşısına geçerken, NOCTURNE kadınının güçlü, ne istediğini bilen ve sofistike tavrı Koray Birand'ın objektifinden fotoğraflara yansıyor. MSGSÜ Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşen kampanya çekimlerinin styling'i ise Nazlı Alaca'ya ait.

Leopardan floral desenlere, animal baskılardan mitolojik figürlere kadar ilhamını doğadan alan İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonu, LENZING™ ECOVERO™ doğa dostu kumaşlarla desteklenerek NOCTURNE kadınının bilinçli ve özgür yanını vurguluyor. Koleksiyonda yer alan dinamik kesimli modeller ve zengin renkler ise adeta baharı kutluyor.

Birçok farklı temayı bünyesinde barındıran NOCTURNE, çarpıcı tasarımlarıyla özenli detayları birleştirerek feminen ve güçlü ruhunu 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda da ortaya koymaya devam ediyor.

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