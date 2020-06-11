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Haber Giriş: 11.06.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Mesoestetic’ten hassas ciltler için yeni güneş kremi

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Mesoestetic’ten hassas ciltler için yeni güneş kremi
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Dermokozmetik firması Mesoestetic'in güneş serisi ürünlerinden Mineral Matt Antiaging Fluid, hassas ve duyarlı ciltler için bu yaz en favori ürün olmaya aday.

1984 yılında kurulan ve AR&GE çalışmalarıyla ün yapan, 90 ülkede faaliyet gösteren Mesoestetic, hem güneşin zararlı etkilerini kıran hem de aynı zamanda cildi yaşlanmaya karşı koruyan güneş kremi üretti.

Mesoprotech serisinde Mineral Matt Antiaging Fluid adını taşıyan güneş kremi karma-yağlı, hassas-tepkili ciltler için son derece uygun bir içeriğe sahip.

'Mineral Matt Antiaging Fluid' ciltte bulunan yüksek kaliteli kolajenleri koruyor ve iyileştiriyor. İçeriğindeki matlaştırıcı partiküller sayesinde aşırı parlamayı engelleyip ve ciltte mat, kadifemsi bir doku oluşturuyor.

Dermatolojik olarak test edilen ve  komedojenik olmayan Mesoprotech Güneş serisinin ürünü aynı zamanda suya dayanıklı özelliğiyle de dikkat çekiyor.

'Mineral Matt Antiaging Fluid' ürünün de yer aldığı Mesoestetic'in yeni Mesoprotech Güneş Serisini, güzellik merkezleri ve uzman kliniklerde bulabilirsiniz.

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