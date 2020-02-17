Haftanın en teknolojik anne-bebek ürünü hangisi?

Bebek monitörü akıllı çorap: Owlate

Yenidoğan döneminde pek çok anne-baba “Ya bebeğimin nefesi durursa ve biz onu duyamazsak” diye endişe duyabilir. Bebeğini uyurken sürekli izleyen, nefesini kontrol eden, en ufacık bir ses duyduğunda panikle yataktan fırlayan anne-babalar için müthiş bir icat.

Parmağa takılan nabız ölçerle aynı mantıkla çalışan bu ürün bebeğe çorap gibi giydiriliyor. Yumuşak, yıkanabilir ve antialerjen bir kumaştan üretilmiş ürün sayesinde bebeğinin kalp atışını ve oksijen seviyesini ölçüyor.

Telefonunuza indireceğiniz Smart Sock aplikasyonu ile bebeğinizin her anının kaydını görebiliyor, acil bir durumda ise telefonunuza sesli uyarı alıyorsunuz.

Hatch baby Alt değiştirme masası ve tartısı

Bugün kaç gram aldı, yaşıtlarına göre kilosu normal mi diye bebeğinin gelişimini sürekli takip etmek isteyen anne-babalar bu ürünle bir taşla iki kuş vurabilirler. Hem alt değiştirme ve hem de tartı olarak kullanılan bu ürün, yüklenen uygulama sayesinde bebeğinizin büyüme cetvelini kayıt altına alıyor.

Kendi kendine sallanan beşik: Happiest baby Snoo

Bebeklerin bir çocuğunluğu kendi yatağına ya da beşiğine yatırıldığında uykusundan uyanabiliyor. Özellikle yeni doğan döneminde yeni hayatına adapte olmaya çalışan bebek anne kucağındaki gibi sallanmak istiyor. İşte yeni anne babaların hayatını kolaylaştıracak bu bebek beşiği de tam bu amaca uygun tasarlanmış.

Birçok ünlünün kullandığı bu ürün oldukça pahalı ama hem size hem de bebeğinize güzel ve kaliteli bir uyku vaad ediyor. Mekanizması sayesinde bebeği çok hafif bir şekilde sallıyor. Bebeği yatıştırıcı beyaz gürültü ve hafif sallama hareketi ile bebeğe anne karnındaki hissi yaratıyor.

Giyilebilir Göğüs Pompası: Willow Pump

Süt sağma pompaları her ne kadar elektrikli olduğu için yeni annelerin işini kolaylaştırsa da, yine de zaman alan ve uğraş gerektiren bir iş. Willow Pump ise annelerin süt sağarken yaşadığı her sıkıntıyı bertaraf etmiş gibi görünüyor.

Diğer süt sağma makinelerine çok sessiz çalışıyor, hatta sesi hiç çıkmıyor. Bu özelliği ile çalışırken dahi kullanma imkanı sunuyor.

Kablo, elektrik, sağma şişesi gibi bir şeye ihtiyacınız yok. Kendi sızdırmaz poşetleri var poşet dolunca otomatik alarak sağla işlemi duruyor. 1 kere şarj edince 5 sefer sağma işlemini yapabiliyorsunuz.

Bir düzenek kurup sağma işlemi bitene kadar beklemek zorunda değilsiniz. Bu pompaları takıp iştediğiniz işi yapabilirsiniz. Dik ve oturur pozisyonda da olmanıza gerek yok. istediğiniz her pozisyonda hatta yatarak bile sağma işlemini yapabilirsiniz.

Yükleyeceğiniz aplikasyon sayesinde sütün miktarını ve sağma süresini de kaydedebiliyorsunuz.