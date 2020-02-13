Haftanın en teknolojik anne-bebek ürünü hangisi?
Annelerin günlük hayatta işlerini kolaylaştıran pek çok ürün mevcut. Piyasada olan bu ürünler bebeklerine daha fazla vakit ayırmak açısından annelerin yaşamında büyük kolaylık sağlıyor. Peki, bu ürünlerden sizin tercihiniz hangisi?
Kraft –Sense elektrikli göğüs pompası
- Sağım öncesi, masaj özelliği sayesinde süt kanallarınızı uyararak rahat bir sağım imkanı sunar.
- Özel yumuşak silikon başlığı ve ritimli çekim özelliği ile yüksek performans sağlar.
- Bebek sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde içermeyen bu ürün pek çok açıdan kolaylık sağlıyor.
Medisana 60300 oda içi hava temizleyici
- Aktif karbon filtresi ile oda havasını temizler. Hava içerisindeki küçük partiküller, polen, toz, koku partikülü ve bakterileri filtreler.
Aqua Scale akıllı banyo küveti
- Su ve hareket için ayarlamalar yaparken, bebeğinizin hassas ağırlığını kaydeder.
- Dahili termometre, bebeğin rahat olmasını sağlamak için suyun sıcaklığını otomatik olarak izler ve su sıcaklığındaki gerekli ayarlamaları yapabilmenizi sağlar.
- Bebeğinizi banyo yaptırırken tartabilir veya sadece tartı olarak susuz da kullanabilirsiniz.
- Termometresi sayesinde suyun çok sıcak veya çok soğuk olup olmadığından emin olursunuz.
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