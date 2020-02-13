Haftanın en teknolojik anne-bebek ürünü hangisi?

Kraft –Sense elektrikli göğüs pompası

- Sağım öncesi, masaj özelliği sayesinde süt kanallarınızı uyararak rahat bir sağım imkanı sunar.

- Özel yumuşak silikon başlığı ve ritimli çekim özelliği ile yüksek performans sağlar.

- Bebek sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde içermeyen bu ürün pek çok açıdan kolaylık sağlıyor.



Medisana 60300 oda içi hava temizleyici

- Aktif karbon filtresi ile oda havasını temizler. Hava içerisindeki küçük partiküller, polen, toz, koku partikülü ve bakterileri filtreler.

Aqua Scale akıllı banyo küveti

- Su ve hareket için ayarlamalar yaparken, bebeğinizin hassas ağırlığını kaydeder.

- Dahili termometre, bebeğin rahat olmasını sağlamak için suyun sıcaklığını otomatik olarak izler ve su sıcaklığındaki gerekli ayarlamaları yapabilmenizi sağlar.

- Bebeğinizi banyo yaptırırken tartabilir veya sadece tartı olarak susuz da kullanabilirsiniz.

- Termometresi sayesinde suyun çok sıcak veya çok soğuk olup olmadığından emin olursunuz.