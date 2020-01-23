Güzelliğin yeni adresi Lady Spa& Güzellik merkezi

Kış aylarının geldiği şu günlerde hem geleneksel hem de yeni uygulamalar üzerinden misafirlerine hizmet vermeye devam eden Lady Spa& Güzellik Merkezi, yenilenmek ve daha arınmış bir cilt isteyenler için oluşturduğu profesyonel kadrosu ve sunduğu hizmetlerle kadınlara ‘En Değerli Sensin’ diyor.

Adeta Uzakdoğu’yu kadın misafirlerinin ayağın getiren Lady Spa&Güzellik Merkezi misafirlerini stresten uzaklaştırarak onlar için zamanı bir süreliğine durduruyor.

360 derece hizmet anlayışıyla yola çıkan merkez, kendini daha da güzelleştirmek isteyen misafirlere özel sunduğu dünyada kabul görmüş ünlü markaların öncülüğünde yapılan özel cilt bakımı uygulamaları, zayıflama, epilasyon seansları ve daha pek çok hizmetiyle günün yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyor.

2013 yılından bu yana İstanbul’da hizmet vermeye devam eden merkez, Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu seçeneklerinin yanı sıra uzman masaj terapistleriyle medikal masajdan, hamile masajına kadar 7 farklı masaj tekniğini misafirlerle buluşturuyor.

Amacımız Kadınların Kendini Daha Güzel Hissetmesi

Merkezin Güzellik Direktörü olan Deniz Demir,’’ Lady Spa Güzellik Merkezi’nde güvenilir ve son uygulama yöntemlerine yer verdiklerini belirterek, misafirlerimizin daha huzurlu vakit geçirmelerine imkan sunuyoruz. Misafirlerin yüz ve cilt tipine uygun en doğru uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hizmet verdiklerinin altını çizen Demir, kadınlarımızın yüz anatomileri ve detaylı cilt analizi sonucunda yapılacak uygulamaları belirliyoruz’’ dedi.

Yıllarca cilt ve güzellik alanında dünyada saygınlık görmüş Clarins, Genosys, Casmara markalarında Eğitim Direktörlüğü yapmış olan Deniz Demir, yurtdışında almış olduğu cilt hastalıklarının teşhisi, yüz anotomisi, etkili makyaj sırları alanındaki tecrübe ve eğitimlerini Lady Spa&Güzellik Merkezi’nde uygulamaya devam ediyor.

Hizmetlerine büyük bir özveri ve titizlikle devam eden Lady Spa&Güzellik Merkezi, her geçen gün yeni ve güvenilir tekniklerle misafirlerine yenilikler sunmaya devam ediyor.