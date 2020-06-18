Evlilik hazırlığı yapan gelin adayları için çeyizlerin olmazsa olmazları

Kaliteli ve yenilikçi tasarımlarıyla ev tekstilinde fark yaratan Cotton Box, evlilik hazırlığı yapan gelin adayları için çeyizlerin olmazsa olmazlarını sıralıyor.

Çeyizlerin gözdesi nakış işlemeler



Türk el sanatlarının en değerli parçası olan ve modası hiç geçmeyen nakış işlemeleri nesiller arası ortak beğeni yaratmaya devam ediyor. Büyükannelerin sandıklarından çıkıp tüm şıklığıyla günümüze gelen nakış işlemeleri bu yıl da çeyizlerin gözdesi oluyor. Modern ve geleneksel tarzlar harmanlanarak özenle hazırlanan nakışlı saten nevresim takımları, asil görüntüsüyle hayranlık yaratıyor. Papatya ve menekşe gibi zarif motiflerinin kabartmalı olarak işlendiği nevresim takımları, göz alıcı detaylarıyla gelinlerin yatak odalarını daha ihtişamlı hale getiriyor.

Gelinlerin ihtişamına ortak olan yatak örtüleri



İhtişamıyla göz kamaştıran yatak örtüleri, çeyiz hazırlıklarında en özenle seçilen parçaların başında geliyor. Genellikle ekru ve pudra gibi pastel tonlarda yatak örtüleri tercih edilirken; bu sene lacivert, siyah, kahverengi ve mürdüm gibi farklı renk seçenekleri ön plana çıkıyor. Aynı zamanda çeyiz denilince akla ilk gelen dantel detaylarının yer aldığı yatak örtüleri tüm asaletiyle yeni gelinlerin yatak odalarına zariflik katıyor.

Rengârenk pikeler enerji saçıyor



Çeyiz setlerinin olmazsa olmazı pike takımları... Havaların ısınmasıyla birlikte sık sık kullanılan pike takımları yaza özel capcanlı renkleri ve mis kokulu çiçek desenleriyle yeni gelinlerin yatak odalarına enerji ve huzur katıyor. Çeyizde alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için birbirinden güzel renk seçenekleri sunan pike takımlarında özellikle bu yıl fuşya ve indigo rengi dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra yaz boyunca kaliteli ve sağlıklı bir uyku uyumak isteyen yeni çiftler için pamuklu ve hava geçirgenliği yüksek kumaşlarla üretilen pikeler en doğru tercih oluyor.

Şık bornoz setleri



Çeyizlerin bir diğer aranan parçası ise kuşkusuz bornoz setleri... Bu noktada ilk olarak bornozların bambu ipliğinden üretilmiş olmasına özen göstermek gerekiyor. Bambu dokusu sayesinde suyu kısa sürede hapseden bornozlar, yumuşacık yapısı ve kaliteli dokusu sayesinde yeni çiftlere huzur dolu anlar yaşatıyor. Bununla birlikte son zamanlarda yeniden moda haline gelen nakış işlemeleri bornoz takımlarında da kendini gösteriyor. Mavi, mor, pembe ve ekru gibi her zevke hitap eden tasarımlar, nakış detaylarıyla çeyiz setlerine şıklık katıyor.

El emeği göz nuru havlular..

Dantel ve güpür detaylarıyla göz dolduran havlular da çeyiz bohçalarının unutulmazları arasında yer alıyor. Özenle örülen dantellerin yer aldığı havlular, mutfak ve banyolarda zarif bir görünüm yaratıyor. Çeyiz için havlu seçerken şıklığın yanı sıra doğal ham maddeden üretilmesine ve iyi bir şekilde su emebilmesine de dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle yüzde yüz pamuktan üretilen havlular hem kalite hem de konfor açısından en doğru seçenek oluyor.