Egzersiz sonrası canlandıran maske bakımı

Hazır bol bol vaktiniz varken her gün tekrar edebileceğiniz ev tipi egzersizlerle formunuzu iyileştirebilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO’nun akıllı maske cihazı UFO ve özel formüllü Kore maskeleri ile sunduğu terapiler sayesinde bilinçli ev egzersizleri sonrasında cildinizi saniyeler içerisinde canlandırmanız mümkün.

Hem bedeni hem ruhu rahatlatan egzersizler; yediklerimizi yakmaya, daha iyi görünmemize ve stres seviyemizi belirli bir dengede tutmaya yardımcı oluyor. Egzersizin ardından sadece 1-2 dakika harcayarak yapabileceğiniz akıllı maske terapisi ise cildinizi rahatlatmaya ve derinlemesine temizlemeye yardımcı oluyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’nun son yeniliği UFO akıllı maske cihazı ve Kore formüllü aktif maskeleri ihtiyaç duyduğunuz bakımı ev ortamında size sağlıyor.

Canlanmış bir cilt için pratik maske bakımı

Egzersizinizi yapıp ter attıktan sonra pratik bir maske bakımıyla cildinizi canlandırmanın zamanı geldi. Duşunuzu aldıktan sonra bir iki dakikanızı ayırarak FOREO’nun yeni ürünü UFO akıllı maske cihazı ile evinizde SPA kalitesinde bir maske bakımı yapabilirsiniz. Günün yorgunluğunu ve egzersizinizi tamamlamayı anında sonuç veren bir cilt bakımı ile taçlandırın.

Bu akıllı maske cihazı; Termoterapi, Kriyoterapi ve T-Sonic™ titreşimlerin gücünü barındıran Hiper İnfüzyon Teknolojisi sayesinde sadece 90 saniyelik bir terapi ile aktif maske bileşenlerinin cilde aşılanmasını ve derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Akıllı telefonlara indirilebilen “FOREO For You” uygulamasıyla senkronize edilen cihaz, tercih ettiğiniz maskeye uygun programı otomatik olarak devreye alıyor.

LED ışık terapilerini ilk kez ev ortamına taşıyan akıllı maske cihazı; Mavi, Kırmızı ve Yeşil LED ışık kullanarak maske bakımı süresince ekstra faydalar sağlıyor. Mavi LED ışık terapisi kan dolaşımı hızlandırırken daha sağlıklı bir görüntü için cilt kusurlarını azaltıyor. Kırmızı LED ışık terapisi, yaşlanma etkilerini hafifletirken vücudun ekstra kolajen salgılamasına sağlıyor. Yeşil LED ışık terapisi ise cildi parlatırken cilt üzerindeki ton farklılıklarını minimize ederek ufak noktaları kaybediyor.

Işığa duyarlı olanlar da dahil tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği akıllı maske cihazı, yumuşak, ultra hijyenik silikon yüzeye sahip. Su geçirmediği için duşta, banyoda ve hamamda rahatlıkla kullanılabiliyor.