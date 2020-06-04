Balparmak sofranıza gelen doğal balın izini sürüyor

40 yıldır doğal, sağlıklı ve analiz edilmiş balları sofralara taşıyan Balparmak, tüm tüketicilere yediği doğal balın izini sürme imkânı veriyor.

Balparmak’ın kullandığı priospot sistemi sayesinde tüketici, satın aldığı balın analiz raporunun yanı sıra balın kaynağının hangi çiçek ve bitkiler olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunun için tüketicinin Balparmak ambalajlarında yer alan QR kodu akıllı telefonuna okutması yeterli oluyor.

Ürünlerle ilgili bilgilere akıllı telefonun yanı sıra, www.balparmak.com.tr/neden-analiz-edilmis-bal adresindeki forma QR kod üzerindeki rakamlar girilerek de erişilebiliyor.