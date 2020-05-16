ArÄ± Ã¼rÃ¼nleri ile hazÄ±rlanan BEEâ€™O Kolonya, geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze siz ve sevdikleriniz iÃ§inâ€¦

GeÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelen bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olan kolonya, BEEâ€™O ile alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kolonyalardan farklÄ± bir noktaya taÅŸÄ±nÄ±yor. BEEâ€™O, arÄ±larÄ±n en deÄŸerli Ã¼rÃ¼nlerinden olan propolisle yarattÄ±ÄŸÄ± parfÃ¼msÃ¼z ve %100 doÄŸal formÃ¼lÃ¼nÃ¼ tÃ¼keticilerin beÄŸenisine sunuyor. ArÄ±nÄ±n; kovanda balÄ±nÄ±, yavrusunu ve besinini korumak iÃ§in petek gÃ¶zlerini kaplamakta kullandÄ±ÄŸÄ± propolisi kolonya ile bir araya getiren BEEâ€™O, kolonya dÃ¼nyasÄ±na yenilik getiriyor.

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Kolonya geleneÄŸine modern bir yorumâ€¦

Geleneksel kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n vazgeÃ§ilmezi olan kolonya; bizi kimi zaman unutamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel anlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼r, kimi zaman misafirlerimizi karÅŸÄ±lar, kimi zaman da sterilizasyon saÄŸlar. Ã–zel formÃ¼lÃ¼yle, modern, yenilikÃ§i, doÄŸallÄ±k temelli bir yol izleyen BEEâ€™O Propolisli Kolonya, hayatÄ±n koÅŸturmasÄ±nda, Ã¶zellikle geÃ§irmekte olduÄŸumuz bu salgÄ±n gÃ¼nlerinde size gÃ¼ven saÄŸlamak iÃ§in geliyor. BEEâ€™O Propolisli Kolonyaâ€™nÄ±n Ãœniversite laboratuvarlarÄ±nda yapÄ±lan testlerinde, cildinize sadece 30 saniyelik temas ile %99.9 oranÄ±nda antibakteriyel olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±.

ParfÃ¼msÃ¼z formÃ¼lÃ¼ ile her an yanÄ±nÄ±zdaâ€¦

BEEâ€™O Kolonya, parfÃ¼msÃ¼z formÃ¼lÃ¼ ile 7â€™den 70â€™e herkes tarafÄ±ndan kullanÄ±labiliyor.

Propolis nedir?

Pro (Ã¶n) + polis (koruyan) kelimelerinden oluÅŸan propolis, arÄ±larÄ±n yaÅŸam alanÄ± olan kovanÄ±n Ã¶n temizleyicisidir. Propolis; arÄ±larÄ±n bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± tamamen doÄŸal bir arÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. ArÄ±lar tarafÄ±ndan kovandaki sterilizasyonu saÄŸlamak iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. ArÄ±lar petek gÃ¶zlerini Ã¶nce propolis ile kaplar sonra ana arÄ± petek gÃ¶zÃ¼ne yumurtasÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±r. Bu sayede yumurtanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde geliÅŸmesi saÄŸlanÄ±r. AyrÄ±ca arÄ±lar, propolisle sÄ±vanan petek gÃ¶zlerine balÄ±nÄ±, polenini, arÄ± sÃ¼tÃ¼nÃ¼ koyar. BÃ¶ylece arÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nleri kovanda bozulmadan saklanÄ±r.