‘20 Günde İngilizce’yi öğreneceksiniz

İngilizce öğreniminde yaptığımız en büyük hatalardan biri pratik eksiklikten kaynaklanan yabancı kelime bilmemek olabilir. Günlük hayatta en çok şikayet edilen, şehir hayatın yarattığı zamansızlık olunca gün daha çok değerleniyor. En çok ihtiyacımız olan İngilizceyi zamandan tasarruf ederek öğrenmeye imkan yaratabiliriz. Böylelikle yabancı dil öğrenmek isteyen herkes ister işte, ister evde, ister yolda kolayca İngilizce öğrenilebilir. Emin Gulu, kendine has geliştirdiği Pratik Evrensel Gramer metoduyla yazdığı kitabında İngilizce öğrenmek isteyenlere kolay bir yol sunuyor. Kitap, başlangıç seviyesinden başlayarak ileri seviye İngilizce’ye kadar öğretmeyi hedefliyor.

Kitaba gelince…

Dil Bilimci ve Yazar Emin Gulu, Pratik Evrensel Gramer metodu ile hazırladığı kitabında, İngilizce öğrenmek isteyenler için en kısa sürede cümle kurmayı sağlayacak pratik bir yöntem sunuyor. Günlük yaşantımızda ve iş hayatında gerekli olan terimleri ve cümle yapılarını içeren kitapta 2 bin kelime yer alıyor. Gulu, kendine özgü metodla kaleme aldığı kitabında yer alan terimleri ve metinleri CD şekline getirerek İngilizceye kolay bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. ‘‘20 Günde İngilizce’’ ile hem İngilizce konuşabilecek hem de yeni fırsatların kapılarını aralayacaksınız. Özel bir yöntemle dil öğrenmenin en iyi örneklerinden olan bu kitabı okumaya başlamadan önce “Kullanım Kılavuzu” kısmına bakmanız tavsiye edilmektedir. Bu yöntem ve materyaller İngilizceyi adım adım öğrenmenize yardımcı olacaktır.