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Yaşam Tanıkları sergisi Palladium’da

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Yaşam Tanıkları sergisi Palladium’da
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İki farklı kişiliğin yaşama tanıklıkları anlatılıyor.

Palladium, 23 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Yaban Türk ve Kubilay Gümüş’ün fotoğraflarından oluşan ‘Yaşamın Tanıkları’ adlı karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

‘Yaşamın Tanıkları’ fotoğraf sergisi, metropol yaşamlarından kaçarak doğal hayatın içinde, yaşamı ve kültürleri araştırıp sorgulayan iki farklı kişiliğin yaşama tanıklık hikayelerini gözler önüne seriyor.

Hayata aynı kareden bakıp, duyguyu algılama ve yansıtma biçimi farklı olan bu iki fotoğrafçı, ülkenin dört bir yanından farklı kültür ve yaşamlara yaptıkları tanıklıklarını aynı fotoğraf sergisinde birleştirdi. Beraber birçok foto maratona katılarak doğa, yaşam ve insan karelerini fotoğraflayan Yaban Türk ve Kubilay Gümüş  ziyaretçilerini bekliyor.

www.palladium.com.tr

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