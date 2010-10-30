2 Kasıma kadar gösterimde kalacak olan Yaşam Şekilleri Sergisi, ilginç üslubu ve Cemil Cahit Yavuz’un yorumuyla ziyaretçilerine eğlenceli bir gün vaat ediyor.

Sergi iki ana grup çalışmadan oluşuyor. Birincisi periyodik olarak üretilip yayımlanan “Espri-leke-açık-koyu” temelli işler; ikincisi absurd figür ve lekeler. Bu iki grup dışındaki diğer çalışmalar lekelerden türetilmiş düzenleme ve tasarımlardan oluşuyor. Bu düzenleme ve tasarımlar, aynı zamanda işlerin yaşama yansıyan bölümü ve sergi adının da esin kaynağı.

'Yaşam Şekilleri' grafik sergisi, Taksim İstiklal caddesi Aznavur Pasajı No: 212 Kat: 9 Adasanat Etkinlik Salonu'nda her gün saat 10:00 - 19:00 arası gezilebiliyor.

212 245 56 23

www.adasanat.com.tr