Yarıyıl tatilini güzel geçirmenin 6 yolu

ÇOCUKLARIN DİNLENMESİNE İZİN VERİN

Adı üstünde “Tatil”... Bu nedenle çocukların dinlenebilmesi, zihinlerini sakinleştirebilmeleri için fırsatlar yaratın. Uykularını alabildikleri, komutsuz, koşturmadan uzak, okul, ödev, proje veya hafta sonu kursları gibi faaliyetlerden olabildiğince uzak, dingin ve sakin günler geçirmelerine olanak sağlayın. Bırakın hiçbir şey yapmadan boş boş, amaçsızca durabilsinler ve nefes alabilsinler.

TATİL ZAMANINI AİLE ETKİNLİKLERİ YAPABİLMEK İÇİN FIRSATA ÇEVİRİN

Kutu oyunları oynamak, sinema akşamları yapmak, müze ziyaretleri, hatta bunlardan hiçbiri için olanağınız yoksa; ev içinde ailece yapılabilecek etkinlikler bulmak... Mutfakta birlikte pişirdiğiniz kakaolu kekin tadını emin olun çocuğunuz hiç unutmayacaktır. Tatil zamanını çocuklarınızla birlikte anı biriktirdiğiniz zamanlar olarak fırsata çevirebilirsiniz.

EĞER KARNE NOTLARI DÜŞÜKSE, ÇOCUĞUNUZA CEZALANDIRICI YAKLAŞMAYIN

Çocuğun karne notları beklediğinizden düşük olabilir. Tatil süresince notların düşük olmasına takılıp bu durumu sürekli gündemde tutmak, yarardan çok zarar getirecektir. Çocuğu başarısızlık, tembellik, sorumsuzlukla suçlamak sorunu çözmek yerine ders çalışmaya karşı direnç oluşturup, çocuğun okul motivasyonunu daha da düşürebilir. Başarısızlığa odaklanmak yerine, başarısızlığın nedenlerini bulmaya yönelik adımlar atabilirsiniz.

UYKU DÜZENİNDEN ÖDÜN VERMEYİN

Çocuklar gelişmekte olan bireylerdir. Düzenli uyku rutini olan çocukların daha mutlu, özgüveni yüksek, sağlıklı bir bedene sahip oldukları birçok çalışma ile destekleniyor. Tatil bile olsa düzenli uyku kuralı her durumda geçerli olmalı, geç saatlere kadar uyanık kalmalarına, tüm gün uyumalarına izin verilmemeli.

ÇOCUĞUN SINIRSIZCA EKRAN KARŞISINDA KALMASINA İZİN VERMEYİN

Saatlerce tablette oyun oynamak, cep telefonundan sosyal medya hesaplarına kilitlenmek, televizyondan sürekli videolar izlemek gibi elektronik aletlerle kontrolsüzce zaman geçirmek, çocuğun zihnini uyuşturduğu gibi birçok davranış sorununa da zemin hazırlamaktadır. Unutulmamalıdır ki tatilin asıl amacı, çocuğun zihnini dinlendirmesidir. Bu yüzden sonrasında ekran bağımlılığı gelişmesini istemiyorsanız, tatil zamanı bile olsa, elektronik alet kuralı okul zamanı gibi aynen devam etmeli. Tatil olduğu için sabahlara kadar ekran başında oyun oynamasına asla izin verilmemeli.

TATİL ÖDEVLERİ ANNE BABANIN DEĞİL, ÇOCUĞUN SORUMLULUĞUDUR

Tatilde yapılması için verilen ödevler konusunda çocuğunuzla çatışma içinde olmayın. Ödev yapma sorumluluğu tamamen çocuğa aittir. Çocukla iş birliği içinde ödevlerini planlaması için yönlendirici ve yol gösterici olabilirsiniz. Eğer çocuk direnç gösteriyorsa, bu sizin değil çocuğun sorunudur. Çocuğunuzla ilişkinizi bozmayın ve çocuğun bu sorunun sonuçlarıyla yüzleşmesine fırsat verin. Tatil zamanı, ödev çatışması yaşamak için hiç uygun bir zaman değildir. Tatil, tatil gibi yaşanmalı, çocuklar kurallar ve sınırlamalar çerçevesinde özgür bırakılmalı. Çocukların da “es vermeye” rahatlamaya ihtiyaçları vardır. Zamanlarının her anı doldurulmadan, komutlarla yönetilmeden, kendi yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanabilecekleri, ebeveynleri ile doyuncaya kadar vakit geçirebildikleri bir zaman olsun yarıyıl tatili.