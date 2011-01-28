Yarıyıl tatiline merhaba

Çocuklar bekledikleri tatile kavuşuyorlar. Peki, anne babalar siz ne durumdasınız, okul başarısı ile ilgili her türlü habere hazırlıklı mısınız? Psikoterapist Rüya Turna karnedeki düşük notlara karşı sizi önceden hazırlıyor ve yapmanız gerekenleri anlatıyor.

Öncelikle dönem boyunca sergilediği çabalar için daha sonra da öğrendikleri için takdirlerin verilmesi iyi olur. Daha sonra bu dönemde öğrenmesi beklenen ancak gerçekleşmemiş olanların nedenleri üzerinde konuşulur. Bu nedenler aynı zamanda öğrencinin problemleridir. Bu problemlerin çözümleri hakkında alternatif düşünceler üretilir. Bir sonraki döneme başlamadan önce bu problemler çözümlenirse, öğrenciden daha ileri bir aşamaya geçmesi beklenebilir.

Kendi Hayatınızı Çocuğunuz Üzerinden Yaşamayın

Aileler paralarının, zamanlarının, emeklerinin çoğunu çocuklarına verdikleri için hayallerinin çoğunu da onların üzerine kuruyorlar. Çocukların okula gitme nedenleri arasında birinci sırayı ailesini mutlu etmek alıyor. Ailesini mutlu etmek için ders çalışıyor.

Bazı çocuklar akademik anlamda diğerlerinden daha zeki, bazı çocuklar sevgi alma anlamında diğerlerinden daha şanslı, bazı çocuklar fiziksel koşullar konusunda daha fazla imkana sahip olduğu için derslerini kolaylıkla öğreniyor ve ailesini mutlu etmekte zorlanmıyor. Ancak derslerinde başarıyı sağlayamayan bir öğrenci için birinci sorun ailesinin yaşadığı hayal kırıklığı ve hatta öfke oluyor. Öğrenci derslerinde beklenen başarıyı gösterememesinin gerçek nedenlerini bulup çözmek yerine ailesinin tepkileriyle nasıl baş edebileceğini düşünmek durumunda kalıyor.

Tek Suçlu Çocuğunuz Değil!

Aileler çocuklarının başarılı olmaları için onca emek sarf ederken amaçlarına ulaşamıyorsa, dönüp nerede hata yaptıklarına bakmak durumundalar. Kötü ya da orta halli bir karneye bakıp, bir dahaki dönem hepsinin daha iyi olacağı ile ilgili sözler verilmesi de stres kaynağıdır. Bu aşamada çocuk ortaya koyduğu başarının neden yeterli neden yeterli olmadığını kendi kendine ve ailesiyle tartışmak durumundadır. “Yeterince çalışmadın o yüzden kötü karne getirdin” iyi bir değerlendirme cümlesi değildir.

Bu aşama bir sohbet şeklinde olmalı ve iki taraf için de başarının yeterli olmadığı noktasında bir anlaşmaya varılırsa tüm nedenleri üzerinde konuşulmalıdır. Bu konuşmada ortaya çıkabilecek olası başarısızlık nedenleri:

• Öğrencinin düzenli ve verimli ders çalışmayı bilmiyor olması

• Öğrencinin derslerde başarı sağlayarak aslında kızgın olduğu ailesini mutlu etmek istemiyor olması

• Öğrencinin öğrenmek için yeterli merakı ve motivasyonu bulunmaması

• Öğrencinin okulda öğretmen ya da arkadaşlarıyla kişilerarası ilişkilerde sorun yaşıyor olması

• Öğrenci başarılı olmaya kilitlendiği için süreci kaçırıyor olması

• Öğrencinin kendi amaçlarını belirleyememiş olması

• Öğrencinin kendine yetersiz, suçlu, aptal, tembel gibi etiketler yapıştırmış olması

• Öğrencinin algılamayla ilgili ya da fiziksel problemlerinin olması

Ailelerin kendi hırslarından kurtularak çocuklarıyla ilgilenmesi, onları dinlemesi, onları anlamaya çalışması, onların kendi hayallerini kurup, kendi amaçlarını belirlemesine izin vermesi, hata yapmalarına dayanabilmesi çok daha kaliteli bir ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır. İletişimin güçlü olduğu, sevginin yaşandığı bir ilişki içinde yetişen çocuklar zaten kendileri için en doğru kararı verebilecek güce sahiptir.