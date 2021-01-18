Yarıyıl tatili en iyi nasıl değerlendirilir? Uzmanından öneriler...

Dr. Nesrin Duman, “Pandemi öncesi her türlü etkinlik için dışarıya gidiliyordu. Hali hazırda insanlar için kurgulanmış atölye çalışmaları, etkinlikler, gösterilere katılım sağlanıyordu. Şimdi bu çalışmaları kendinizin üretme ve tasarlama vakti. Yaratıcılığınızı hatırlayın. Elbette online aktivitelerden yine yararlanılabilir. Online olarak katılım yine sağlanabilir. Ancak kendinize de bir şans verin. Bir deneyin, elinizdeki sade materyallerle neler üretebileceğinizi görün. Belki bu sizi daha mutlu edecektir” önerilerinde bulundu.

Sınava girecek öğrenciler neler yapmalı?

Öğrencilerin ara tatili sanatsal etkinliklerle değerlendirmelerini öneren Duman; resim, müzik, dans, el işi, boyama, heykel yapma gibi her türlü aktiviteyi evde yapabileceklerini belirtti. Sanatsal çalışmaların zihnin boşalmasına, sakinleşmeye, duyguların ifadesine yardımcı olacağını söyleyen Duman, bu yıl sınava girecek öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu:

Yarıyıl tatilinde kendilerine bir çalışma takvimi oluştursunlar. Günlük çözecekleri soru sayısı belirleyebilirler. Bunun dışındaki vakit kendilerine aittir. Diğer öğrencilere sanatsal aktivitelerle ilgili verdiğim tüm tavsiyeler bu öğrencilerimiz için de geçerlidir. Bu öğrencilerin kaygı düzeyi yüksektir. Çünkü önlerinde kendilerini bekleyen önemli bir sınav bulunuyor. Bu nedenle bu duygunun kanalize edilmesi gerekir. Aksi halde kaygı, vücudu yıpratır, tüketir, bilişsel performansı düşürür.

Anne- babalara öneriler

Ev içinde öncelikle sınırlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Duman, “Ortaklaşa bir kararla tüm aile üyelerine günlük görev ve sorumluluklar verilebilir. Bunu bir oyun gibi düşünün. Eğlenceli hale getirin, keyif alın. Böylece ev içi işleyişin huzurla devam etmesi sağlanabilir. Birlikte oyunlar oynanabilir, film izlenebilir. Bir de en önemlisi birbirinize her gün sarılın, sevdiğinizi gösterin. En çok ihtiyacımız olan sevgiyken günlük akışta en çok bunu ihmal ediyoruz” dedi.