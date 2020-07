İstanbul Modern, 23 Ocak–3 Şubat 2012 tarihleri arasında 7–12 yaş grubundaki çocuklar için sanatla dolu, eğlenceli "Yarıyıl Sanat Atölyeleri düzenliyor". Her gün farklı bir etkinliğin düzenleneceği “7–12 Yaş İçin Yarıyıl Sanat Atölyeleri”nde; resim, heykel, fotoğraf, animasyon, yerleştirme ve performans gibi disiplinlerin yanı sıra edebiyat ve mimarlık alanlarını da içeren uygulamalar yapılacak.

Yarıyıl tatili süresince çocuklar için, sabah ve öğleden sonra iki ayrı program seçeneği sunuluyor. Atölyelere beş günlük ya da günübirlik katılmak mümkün. Atölyelerin beşini de tamamlayarak sanatsal yaratım sürecini farklı boyutlarıyla deneyimleyen çocuklar, katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Hafta içi sabah 09.00–13.00 saatleri arasında her gün dört saatlik, farklı içerikte atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerde çocuklar beş gün boyunca, sanatta ifadenin farklı yolları ve teknikleri ile tanışacaklar. “Benim Oyun Çadırım” atölyesinde çocuklar tuvalden yapılan çadırlarını kuracak, boyuyacak ve tasarladıkları oyun çadırlarını etkinliğin sonunda yanlarında götürebilecekler. “Dinozorlar Yaşasaydı!” atölye çalışması, Anna Milbourne’un bir stegosaurus yavrusunun başından geçen olayları anlattığı “Dinozor” isimli masalın okunmasıyla başlayacak ve çocukların “Dinozorlar hala yaşasaydı dünya bugün nasıl bir yer olurdu?” sorusuna yanıt aramalarıyla sürecek. “Kumdan Animasyonlar” çalışmasında kumdan desenler oluşturacak ve bu desenleri bir animasyona dönüştürecek; “Cecü’nün Cüceleri” atölyesinde ise Umberto Eco’nun aynı adlı masalından esinlenerek bir tiyatro oyunu sergileyecekler.“Resim Avcıları” atölyesinde İstanbul Modern Kütüphane’deki sanat kitaplarını inceleyip ortak bir resim yapacaklar.

Hafta içi her gün 13.00–15.00 saatleri arasında ise iki saatlik atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerde çocuklar, İstanbul Modern’in sergi salonlarında rehber eşliğinde her gün farklı bir sanat yapıtını inceleyecek, sanat eserlerinden yola çıkarak kendi eserlerini üretecekler. Çocuklar “Genç Müzeciler” atölyesinde, koleksiyonu ve mekanlarıyla bir müze fikri geliştirip fikirlerini maketlere dönüştürecekler. “Bir Kostümün Öyküsü” atölyesinde farklı renklerle özgün kostümler tasarlarken “Geo-Yaratıklar”da ise geometrik biçimleri üst üste yerleştirerek fantastik yaratıklar yapacaklar. “Uzaylı Kuklalar” atölyesinde sanat eserlerindeki biçimleri yeniden yorumlayıp uzaylı kuklalara dönüştürecek; “Gökdelen Atölyesi” etkinliğinde ise her katında farklı bir yaşam alanı bulunan kartondan gökdelenler kuracaklar.

