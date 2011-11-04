Yarış evinize geliyor!

Arabalar ve Oyuncak Hikayesi 3’ün yaratıcılarından; sizi kahkahalara boğacak, tüm ailenizin kalplerini ısıtacak yepyeni bu film 1 Aralık'ta raflarda yerini alıyor. Aile boyu severek izleyeceğiniz bir macera.

Dünyanın en hızlı yarış arabasının seçileceği World Grand Prix’e katılmak üzere yıldız yarış arabası Şimşek McQueen (Owen Wilson) ve kamyonet Mater; arkadaşlıklarını Radiator Springs Kasabasından, heyecen verici deniz aşırı ülkelere taşırlar. Fakat Mater kendini birdenbire uluslararası bir casusluk işinin içinde bulur ve şimdi şampiyonluğa giden yolda onları pek çok kasis, dolambaç ve sürpriz beklemektedir.

Tamamı arabalardan oluşan muhteşem kadrosuyla hızın ve aksiyonun keyfini sürün! Ayrıca kısa filmler “Hava Materi” ve Hawaii Tatili” de bu diskte sizleri bekliyor. Tam gaz aksiyonuyla, Rolling Stone’dan Peter Travers!ın yorumuyla “ilkinden bile daha iyi”!