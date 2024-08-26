"Yarının Köyleri" projesi yaz aylarında da devam etti

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300’ü aşkın vatandaşın, tasarımdan markalaşmaya, ürün geliştirme atölyelerinden robotik ve kodlamaya kadar pek çok alanda sunulan eğitimlere katılım sağladığı duyuruldu.

Yaz aylarında devam eden eğitimlerde üretici kadınlara yönelik ürün geliştirme atölyeleri, fotoğrafçılık, tasarım ve markalaşma eğitimlerinin gerçekleştirildiği, çocuklar ve gençler için 3 boyutlu yazıcı kullanımı, robotik ve kodlama eğitimleri yapıldığı açıklandı.

Yarının Köyleri projesinin, teknolojinin gücüyle köylerde yerel üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü oluşturmayı ve kültürel değerleri koruyarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflediği vurgulandı. Proje kapsamında açılan dijital merkezlerde, Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı ve böylelikle bu ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasına fırsat yaratıldığı belirtildi.

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2028 yılı sonuna kadar Yarının Köyleri projesi kapsamında toplam 10 köyde Dijital Merkezler kurulacağı duyuruldu. Adana ve İzmir’den sonra Sakarya, Diyarbakır ve 2023 depreminden sonra projeye eklenen Hatay’da belirlenen köylerde merkezler açılması için çalışmalar sürdüğü, proje kapsamında toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılmasının planlandığı vurgulandı.