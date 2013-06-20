Yarından itibaren hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Önümüzdeki hafta beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 35, İstanbul’da 34, İzmir’de 36, Antalya ve Manisa’da 37, Adana ve Diyarbakır’da 38, Şanlıurfa ve Aydın’da 40 derece civarında olmasının beklendiği belirtildi.



Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bu hafta sonundan itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca iç ve batı bölgelerimizde hissedilir derecede olmak üzere normallerinin 4 ila 8, doğu bölgelerimizde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği açıklandı.



Çocuklar ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar dikkat!

Önümüzdeki hafta beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 35, İstanbul’da 34, İzmir’de 36, Antalya ve Manisa’da 37, Adana ve Diyarbakır’da 38, Şanlıurfa ve Aydın’da 40 derece civarında olmasının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının, Haziran ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenildiğinden kronik hastalığı bulunan yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10 ila 16 saatleri arasında güneşte kalma sürelerini en aza indirilmeleri gerektiği uyarısı yapıldı. Yine bu kişilerin koruyucu tedbirler (gölgede bulunulmalı, güneş altında ağır işler ve spor yapılmamalı, ince açık renkli ve bol elbiseler giyilmeli, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmeli) almaları gerektiği belirtildi.



DHA

