Yaren isminin anlamı nedir? Yaren ne demek?

Yaren isminin sözlük anlamı sevici kadınken, Türkçede birçok anlama gelmektedir.

Yaren İsminin Anlamı

Kökeni Farsça olmakla birlikte çoğunlukla kız çocuklarına isim koyarken kullanılsa da zaman zaman erkek çocuklarının isimleri için de tercih edilmektedir. Yaren ismi Kuran'da geçmiyor ve Türkçede yakın dost, arkadaş anlamında bilinmektedir. Yaren ismi Kuran'da geçmese de, yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yaren Ne Demek?

5 harften oluşan Yaren ismi, pek çok anlama gelmektedir. Yaren TDK'ya göre bir erkek ismidir ama daha çok kız çocuklarında tercih edilmektedir. Yaren ismine sahip olanların özgürlüklerine çok düşkün oldukları, doğal ve rahat davranan kişiler oldukları, kendilerine has düşünceleri olduğu bilinmektedir. Yaren ismi Türkiye'de her geçen gün daha fazla ilgi görmekte ve ebeveynler kız veya erkek çocuklarına koymakta bir sakınca görmemektedir.

Yaren isminde popüler bir ünlü olmasa da ünlüler çocuklarına Yaren ismini koymaktadır. Türkiye'de sevilen bir unisex isim olan Yaren isminin, güzel bir enerjisi vardır. Yaren ismi şarkı ve türkülerde çok sık geçmektedir. Türkiye'de Yaren ismini kullanan 45.141 kişi varken, İstanbul'daki dağılımı 11.059'dur.