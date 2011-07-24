Yardım Sevenler Derneği Sergisi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Resim Sergisi, 21 Temmuz – 1 Ağustos 2011 tarihleri arasında Cihangir Sanat Galeri’sinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Sanat faaliyetleri arasında Türk Müziği dalında, TRT sanatçılarıyla 13 konser vermiş, tanınmış ressamlarıyla müşterek beş karma sergi açmıştır. Şimdi de değerli ressam Sn. Bilgin Aral ile birlikte dernek yararına Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Temmuz - 1 Ağustos 2011 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Cihangir Sanat Galerisi’nde “Türkiye Yardım Sevenler Derneği Resim Sergisi”ni sanat ve yardımseverlerin beğenisine sunacaktır.



Bilgin Aral, Büyükada köşklerini ve köşelerini, sevgi ve tutkuyla yıllardır resmediyor. Desenleri için bir “çizgi coşkusu” tanımlaması yapılabilir. Binaların karakterini veren çatılar, pencereler, cephe süslemeleri, ön ve yan bahçelerini dolduran ağaç ve bitki dünyasının dalları, yaprakları ve çiçekleri hepsi ince birer çizgiye dönüşmüş ve gizli bir müziğe uyarak dans eder gibi, önce birleşiyor, sonra ayrışıyor, en sonunda tekrar buluşarak göz alıcı ve baş döndürücü sahneler oluşturuyorlar.



Beyoğlu Belediyesi Cihangir Sanat Galerisi

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