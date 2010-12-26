Yaratıcılıkta Sınır Tanımıyorlar

Yarı tatilinde çocukları ve gençleri büyük bir sürpriz bekliyor. Tatilini hem keyifli zaman geçirerek hem de yeni ve ilginç deneyimler yaşayarak geçirmek isteyenler için Santralatölye bulunmaz bir fırsat!

29 Ocak 2011 - 13 Şubat 2011 Programında Neler Var?

Teknoloji ile uğraşmayı seven, günümüzün en önemli konularından biri olarak öne çıkan alternatif enerji kaynaklarına, eğlenceli bilime ilgi duyan ve bu konuda bilinç kazanmak isteyen, mizaha ilgi duyan ve aynı zamanda karikatür yolu ile mizah gücünü yansıtmak isteyenler için yarıyıl tatil planı şöyle:

• Çocukların Yaratıcılığı ile Mizahın Gücü Birleşirse Tutmayın Bizi! / Karikatür Atölyesi



• Dijital Video Atölyesi: Işık, Kamera, Oyun!



• Dijital Fotoğraf Atölyesi



• Çılgın Robotlar



• Yeşil Senin Rengin mi? / Yeşil Enerji Atölyesi

Hafta sonlarında ise yine eğlenceli, farklı ve daha kısa süreli deneyimler için Işıklı Örümcekler, Enerji Müzesi’nde Resim Avı, Renk Makinesi, Ressam Robot, Rüzgar Türbini atölyeleri katılımcılarını bekliyor.

Yarıyıl tatilini renklendirmek, ilgi alanlarını zenginleştirmek arayışında olan gençler ve çocuklar için hafta sonu ve süreli atölyelerde bilim, sanat ve teknoloji, dinlenme, eğlenme ve öğrenme ile Santralistanbul’da buluşuyor.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

0212 311 78 35

0212 311 77 03

0212 311 78 22



www.santralatolye.com