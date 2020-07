“Yaratıcı okuma atölyesi” çocukları bekliyor

Gelişen Düşünceler Kulübü, her hafta sonu birbirinden nitelikli atölyeler düzenliyor. “Yaratıcı okuma atölyesi” de bunlardan biri. Çocuğunuzun en yakın arkadaşı kitaplar olsun istiyorsanız, haydi siz de onu bu atölyeye getirin.



6-12 yaş çocukları için düzenlenen bu atölyede, her hafta başka bir kitap seçiliyor ve kitabın gösterdiği yolda çocuklar, kitap okumaya, okurken oynamaya, oynarken de düşünmeye teşvik ediliyorlar. Yaratıcı drama ile oyun oynayarak güne başlayan çocuklar, kahkahalarla süslenen tanışma seremonisinden sonra çeşitli tekniklerle, sanat etkinlikleriyle masallar, öyküler okumaya başlıyorlar. Her an çocukların aktif katılımı ile desteklenen atölye çalışması, minik bedenlerdeki bütün duyuları harekete geçiren, zihinleri tetikte tutan bir heyecan seline dönüşüyor. Her atölye çalışmasının sonunda eğitmenlerinin kucağındaki kitabın sanki içine girmek istercesine heyecanlı, sorular sormuş, cevaplar bulmuş, odaklanmış, sorgulamış, kıyaslamayı, kendini ifade etmeyi deneyimlemiş, gülen, kaliteli zaman geçirmenin verdiği parlaklığı taşıyan çocuklara dönüşüyorlar.

Adres: Gelişen Düşünceler Klübü, Cemil Topuzlu Cd. İş Bankası Blokları, F Blok K:1 D:2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul



Telefon: (216) 449 65 94

Gün ve saat: Her cumartesi 11.00-12.30

www.gelisendusunceler.com