Yaratıcı Ellere Fikir Yumağı Tasarım Yarışması

El örgü ipliği sektörünün öncü firmalarından KARTOPU TEKSTİL A.Ş., sosyal medyada yepyeni bir tasarım yarışmasına imza atıyor. Yaratıcı fikirlerin ve el becerisinin ödüllendirileceği Fikir Yumağı Tasarım Yarışması başvuruları 30 Ocak 2012’de başlıyor.



“Fikir Yumağı Tasarım Yarışması” ile Kartopu, sadece örgü severlerin değil tasarım ve sosyal medya meraklılarının da ilgisini çekecek bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılanlar ister hayal güçlerini kullanarak rengarenk yünleri akla hayale gelmeyecek tasarımlara dönüştürecekler, ister “örülmüş şey değil” dedirtecek giysi ve aksesuarlar yaratacaklar.



Yünle tasarım dünyasını 1 düz 1 ters edecek kadar iddialı ve yaratıcı herkesin katılımına açık olan yarışmada beğenilen tasarımlar Facebook kullanıcıları tarafından oylanabilecek. Oylamaya Facebook’tan katılanları sürpriz hediyelerin beklediği yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsü; özel jüri tarafından seçilecek.



Birincinin 10.000 TL, ikincinin 5.000 TL ve üçüncünün 3.000 TL ödül kazanacağı yarışma, 30 Ocak 2012 tarihinde başlayacak ve 26 Mart 2012 tarihinde sonuçlanacak.



Katılımcılar fikiryumagi.com adresine girerek başvuru yapabilecekler.



Yarışma Takvimi



30 Ocak 2012 - Yarışma başlangıcı



26 Şubat 2012 – Foto paylasma biter



18 Mart 2012 – Halk oylaması bitişi



20-21 Mart 2012 – Jüri oylaması



26 Mart 2010 – Sonuçların açıklanması



Kartopu Tekstil A.Ş.



1952 yılında kurulan KARTOPU TEKSTİL MAMÜLLERİ PAZARLAMA TİC. ve SAN. A.Ş. el örgü ipliği sektörünün öncü firmalarından biri olarak yarım asrı aşkın bir süredir hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda hizmet vermektedir.



KARTOPU’nun başta Kanada, Amerika, İngiltere, Rusya olmak üzere Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Mısır, Moldovya, Romanya, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yunanistan’a ihracatı, yıllık satışının %30’unu oluşturmaktadır.



5000 m2 show-room ve toptan satış merkezi ile KARTOPU, Avrupa’nın tek çatı altında hizmet veren en büyük toptan satış mağazalarından birine sahip olan tekstil sektörünün dünya çapındaki lider kuruluşlarındandır.