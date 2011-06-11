Dedio Yaratıcı Eller Atölyesi’nin düzenlediği sanat etkinliklerinde çocuklar hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar.

Deniz Canlıları Baskı Atölyesi’nde çocuklar deniz kabukları ve diğer canlılarını keşfedecekler, onlarla baskı yapacaklar. Oyuncak Müzesi’nde yazın bu güzel gününde denizin büyülü dünyasına boyaların gizemli dünyası eşlik edecek.

26 Haziran Pazar günü saat 14.00–15.00 arası, 3–12 yaş grubu tüm çocuklar ve ailelerin de katılabileceği bu neşeli etkinlik için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Bu rengârenk dünyayı kaçırmayın!

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ