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Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri
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16-17 Nisan Akmerkez günleri

Yaratıcı atölye çalışmaları ile küçük misafirlerini bir araya getiren Akmerkez şimdi de “T-shirt Boyama ve “Rüzgar Gülü” atölyeleriyle miniklere hem el becerilerini geliştirmek için hem de güzel vakit geçirmek için destek oluyor.

16 Nisan Cumartesi günü “T-shirt Boyama” atölyesinde yaşıtlarıyla bir araya gelecek olan çocuklar, cıvıl cıvıl renklerle t-shirtleri boyayacak, etkinliğin sonunda kendi tasarımları olan t-shirtlere sahip olacaklar.

17 Nisan Pazar günü ise Faber-Castell’in “Rüzgar Gülü” atölyesine katılan çocuklar rüzgar gülü yapmasını öğrenecek, rengarenk boyaları kullanarak diledikleri gibi süsleyecekler. Rüzgar güllerinin baharın ılık rüzgarında dans edişine tanık olacak olan minikler, eğlenceli saatler geçirecek…

Etkinlikler 14:00-16:00 saatleri arasında Akmerkez E Blok alt çarşıda gerçekleşecektir.

Rezervasyon için: cocukaktiviteleri@akmerkez.com.tr

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