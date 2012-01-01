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Yapışkan Ördek

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Yapışkan Ördek
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Yapışkan ördek oyunu sahnelerde!

Yapışkan ördek oyunu sahnelerde! Çocuğunuzla keyifli bir gün geçirmek isterseniz Biletix noktalarından alacağınız biletlerle, Yapışkan Ördek müzikal çocuk oyununu izleyebilirsiniz!

Oyunun konusu:

Oduncu ailesinin en Küçük Oğlu ormanda çalışırken yaşlı bir Kadına yardım eder. Yaşlı Kadın da bu iyiliğe karşılık küçük oduncuya bir iyilik yapar. Ona çok güzel bir ördek hediye eder. Bu ördek hem çok güzeldir hem de birçok yeteneği vardır. Küçük oduncu ile ördek arkadaşının maceraları komik bir dille anlatılıyor.

Oyundaki şarkıların her birine ayrı koreografi uygulanmıştır. Oyun 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanla oynamakta.

Müzikli Çocuk Oyunu
2 Perde


Tarih:
03 Aralık - 25 Aralık 2011 saat: 13.00
Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul

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