Yapılmayan ödevlerin hesabını sormayın

Okulların açılmasına 1 ay kala çocuklarını hem yeni eğitim-öğretim döneminin temposuna hazırlamak hem de tatillerini rahatça yapmalarını sağlamak isteyen ailelere uzmanlar, “Çocuğunuza hem sıkılmadan ders çalışabileceği, okuyabileceği bir yandan da oynayabileceği günlük rutin oluşturun. Ama rutini oluştururken önceliğiniz çocuklarınızın farklılıklarını kabul etmek olsun” önerisinde bulundu.

Yaz tatilinde çocuklarını eylüldeki yeni eğitim-öğretim döneminin temposuna hazırlamak ama bir yandan da onların tatil haklarını elinden almak istemeyen aileler için uzmanlar, “Çocuklarınıza günlük rutin oluşturun” önerisinde bulundu. Rutin oluşturulurken tüm anne-babaların çocuklarının farklılıklarını kabul etmesi ve çocuklarına bu bakış açısıyla yaklaşması gerektiğine dikkat çeken uzmanlara göre, anneanne ya da babaannesinin, dedesinin evinde yaz tatilini geçiren çocuklara yapılacak, “Burası anneannenin evi ve burada onun uygun gördüğü bir düzen var. Evimizde döndüğümüzde yine bizim evin kuralları geçerli olacak” uyarısı da bu rutinin bir parçası olmalı.

Okulların açılmasına kadar geçecek sürede çocuklarına hem dinlenme ve tatil fırsatı vermek hem de bu süre içinde onlara öğrendiklerini unutturmamak için arayışta olan ailelerin durumuyla ilgili değerlendirmeler bulunan Uzman Psikolojik Danışman Belin Güner Nas, hayatın her alanında olduğu gibi yaz tatilinde de rutin oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Nas, bu rutini oluştururken ailelere, öncelikle ‘çocuğun neler yapmaktan hoşlandığı, hangi etkinliklere ilgisinin olduğu ve neleri yapmakta zorlandığı’ gibi konuların belirlenmesi hatırlatmasını yaptı.

Ders programı hazırlayarak işe başlayın

Belin Güner Nas, “Anne-babalar okulların kapanmasından bugüne kadar geçen süreyi bir kenara bıraksınlar. Bu dönem içinde yapılmamış ödevler, çözülmemiş testler, okunmamış kitaplar ya da yapılmamış spor aktivitelerini kalan zamana sıkıştırmak çocuğu daha da sıkmaktan başka bir işe yaramaz. İşe çocuğun okuldan ruhsal olarak da kopmaması ve öğrendiklerini unutmaması için bir ders programı hazırlayarak başlayabilirsiniz” dedi.

Sokakta oynamasına imkan verin

• Çocuğunuza günde 1-1.5 saati geçmeyecek bir ders programı hazırlayın. Özellikle öğleden önce yapılan çalışmalar çocuğunuzun zihni açık olduğundan daha faydalı olacaktır.

• Programın en önemli kısmını okumaya ayırın. Okuldan verilen tatil okuma kitaplarının yanı sıra yine çocuğunuzun hoşuna gidebilecek, ilgisini çekecek kitapları da programına dahil edin ve okuma zamanını çocuğunuzun isteği dışında artırmayın.

• Programına akademik eksikliklerini gidermeye yönelik bir sonraki yılın matematik problemlerini çözme gibi ona artılar kazandıracak çalışmalar ekleyin.

• Okuldan verilen yaz ödevlerini programı içinde farklı gün ve saat dilimlerine yayın.

• Çocuklar en iyi sokakta öğrenir. Saklambaç oynar, saklanır, kovalanır, kuşların peşinden koşar, doğayla iç içe olur. Taşla, toprakla, kumla oynar. Diğer çocuklarla doğal ortamda beraber olur. Bu sayede çıkan anlaşmazlıkları, bir öğretmenin ya da yetişkinin araya girmesiyle değil de doğal yollardan çözer. Bu sayede keşfeder, öğrenir, rahatlar. Bu yüzden çocuklarınızı TV izleme, bilgisayar oyunlarıyla oyalanma gibi aktiviteler yerine sokakta oynamaya teşvik edin.

• Çocuğunuzu bir spor dalına yönlendirin ya da yaptığı bir spor varsa geliştirmesi için imkan tanıyın.