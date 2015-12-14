Yanmış yiyecekleri tavadan kolayca temizlemek mümkün!

Peki, yok mu bu yanmış yiyecekleri kolayca temizlemenin bir yolu? Elbette var! Kullandığınız tavanızın yapışmazlık özelliği yeterince iyiyse yanmış yiyecekleri tavaya bile dokunmadan kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Eğer Tefal Titanium kaplama bir tavanız varsa yemekten sonra çıkacak zorlu bulaşıkları düşünmenize gerek yok. Siz sadece enfes yemekler yapmanın ve aileniz ile birlikte kuracağınız keyifli sofraların tadını çıkarın, gerisini ona bırakın.

Arda Türkmen, üstün yapışmaz özelliğe sahip Tefal Titanium kaplama tavayı sizin için test etti. Tavaya bile dokunmadan yanmış süt nasıl temizlenir, öğrenmek için videoyu izleyin!