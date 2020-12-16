Yanlış kullanılan günlük eşyalar

İşte yanlış kullandığımız ev aletleri...

- Saklama kapları

Cam veya plastik olmaları bir yana, tüm yiyecek kapları mikrodalga için uygun değildir. Ayrıca dikdörtgen olan kapların köşeleri, diğer yerlere göre daha fazla ısıyı çeker ve bu kısımda yer alan yiyecekler de fazla pişmiş olabilir. Ancak, yuvarlak bir kap, yiyeceklerin daha homojen bir şekilde yeniden ısınmasını sağlayacaktır.

- Kulak temizleme çubuğu

Kulak temizliğini pamuk çubuklarla yapmak, en yaygın yollardan biri. Fakat, bu yöntem pek de sağlıklı değil. Çünkü, pamuklu çubuk, kulak kirini daha da uzağa itebilir.

- Makyaj süngeri

Makyaj süngeri ile fondöten oldukça kolay ve etkili bir şekilde cilde uygulanabiliyor. Fakat, makyajdaki en önemli yardımcılardan biri olan süngerden bazı durumlarda en iyi şekilde yararlanamayabiliriz. Süngerin fondöteni içine çekmesini engellemek ve pürüzsüzce uygulamak için önceden ıslatın ve ufak dokunuşlarla cildinize uygulayın.

- Buzdolabının sebzelik bölmesi

Sebzeleri, genellikle buzdolabındaki alt çekmecelere yerleştirilir. Ancak birkaç küçük ayarlama ile meyve sebzelerin daha taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Çoğu buzdolabında nem ayarı bulunur. Hızlı çürüyen meyve ve sebzeler düşük nemde daha iyi muhafaza edilir. Bu da bekledikçe yaydıkların gazın dışarı çıkmasına neden olur. Yeşil yapraklı sebzeler için ise solma olasılığı yüksek olduğu için yüksek nem tercih edilebilir.

- Tarak ve saç fırçası

Her zaman saçlarımızı üst kısımlardan başlayarak tararız. Fakat bu durumda üst kısımlardaki düğümü alt taraflara da sürükleyerek daha fazla karışmasına neden olabilir. Bu nedenle ilk önce saçınızın alt taraflarını tarayın. Ardından düğümlerden kurtuldukça üst kısımlara geçin.

- Blender

Blender'ların malzemelerin farklı boyutları nedeniyle birkaç saniyede bir durur. Bunun için blender'a ilk başta sıvı gıdalarınızı koyun, ardından malzemeleri en küçüğünden en büyüğüne ekleyin. Eğer buz gibi sert parçalar eklemek isterseniz de en üste yerleştirin.