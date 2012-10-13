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Yankı Yazgan'dan: Düşe kalka büyümek

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Yankı Yazgan'dan: Düşe kalka büyümek
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Hayatın iniş çıkışları ve düşe kalka büyümenin çeşitli yönleri ele alınıyor.

Düşe Kalka Büyümek
Yankı Yazgan / Epsilon Yayınevi

Prof. Dr. Yankı Yazgan, çocuklu hayata bilimin kılavuzluğunda, ama gerçeklikten kopmadan, ayağı yere basarak baktığı yazılarda; bu hayatın iniş çıkışlarını, düşe kalka büyümenin çeşitli yanlarını ele alıyor: Bebeklikteki ilk ilişki nasıl kurulur? Annemizin bizi sevdiği kadar kimi severiz? Babaların çocuklarıyla ilişkisinin oturması için ne kadar beklemek gerekir? Üç babalık türünden hangisine yakınız? Genler beynimizi nasıl biçimlendirir? Anne baba ile çocuğun ilişkisi genlerin çalışmasını nasıl etkiler?

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