Yanığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde yanığı hemen gideren bitkisel ve doğal yöntemler

Genelde sıcak kaynar sudan, kızgın yağdan kaynaklanan yanıklar günlük yaşantımızı birden ağrılara bırakabilir. Bunun için ilk anda ve sonrasında yanığa ne iyi gelir bilmemiz gerekir. Evde doğal yöntemlerle yanığı geçirebileceğiniz gibi, 3. Ve 4.derece yanıklar için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Şimdi gelin, evde yanığa iyi gelen doğal yöntemlere birlikte bakalım.

Yanığa ne iyi gelir? Evde birinci ve ikinci derece yanık acısını hemen geçiren bitkisel ve doğal yöntemler

Birinci ve ikinci derece yanıklar, eğer küçük çaplı ise; evde yanı acısını giderebilecek tedavi uygulamak mümkün. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;Birinci ve ikinci derece yanıklar, eğer küçük çaplı ise; evde yanı acısını giderebilecek tedavi uygulamak mümkün. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;



1. Soğuk kompresler: Yanık oluşan bölgenin üzerine soğuk kompres veya temiz olan ıslak bir bez uygulanarak ağrının ve şişmenin hafifletilmesi sağlanabilir. Yalnız aşırı soğuk kompreslerden, yanığı tahriş edebileceği için kaçınılmalı.



2. Soğuk su: Ufak bir yanık söz konusuysa, o bölgeye 20 dakika boyunca soğuk su uygulanabilir. Ardından yanan kısım sabun ve su ile temizlenebilir.



3. Aloe vera: Aloe vera bitkisinin içindeki jel, yanan yere doğrudan uygulanabilir.



4. Güneşe maruz kalımı azaltmak ve kabarcıklara dokunmamak da yanık sırasında yapılabilecek müdahalelerden.

Yanık nasıl geçer?

Cildinizde oluşan yanığı, 3. Ve 4. derece yanıklar olmadığı takdirde aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle hafifletebilirsiniz. Ancak yine de ilk müdahalenin ardından doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz.

Aloe vera

Yanık denince akla gelen ilk bitkilerden biri aloe veradır. Antienflamatuvar etkisi ve doku iyileştirici özellikleriyle derinin iyileşmesine yardımcı olan aloe veranın, yapraklarından çıkan jeli yanık üzerine uygulamanız ve bölgenin onu emmesi için bekletmeniz yeterli.

Çiğ patates

Yanık sonrası oluşan ağrıları hafifletmede etkili olan çiğ patates ayrıca deride kabarcıkların oluşmasının da önüne geçebilir. Bunun için; çiğ patatesi kestikten sonra yanan bölgeye sulu kısmı gelecek şekilde uygulayın. Diğer bir yöntemle, çiğ patatesi rendeleyebilir ve yanık bölgenin üzerine yapıştırarak 15 dakika kadar tutarak hafifletebilirsiniz.

Bal

Antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri bulunan bal yaraları dezenfekte ederek yanıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yanıkların yara izi bırakmasına engel olabilir. Yapmanız gereken balı bir gazlı bez üzerine yaymak ve yanığın üzerine sarmak. Bu sargıyı günde 3-4 kez değiştirmenizde fayda var.

Güneş yanığına ne iyi gelir?



Yanığı geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Güneş yanığını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Zeytinyağı yanığa iyi gelir mi?



Bazı ürünler, yanığa iyi gelmek yerine durumu daha da kötü hale getirebilir. Yağlar da bu ürünlerden... Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve lavanta yağı gibi ürünler ısının tutulmasına neden olabilir. Bu nedenle yanık oluşan bölgeye uygulanmamasında fayda var.



Sıcak su, buhar, çay veya yağ yanığına ne iyi gelir?



Sıcak su, buhar veya çay nedeniyle oluşan ufak yanıklar için patates suyu uygulaması yapılabilir. Bunun için yanık oluşan bölgede patates suyunu veya rendesini 15 dakika sürüp bekletilebilir. Ayrıca aloe vera da cildi yatıştırıp iyileşmesine yardımcı olabileceği için tercih edilebilir.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.







