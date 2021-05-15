Yanığa ne iyi gelir? Evde yanığa iyi gelen doğal yöntemler
Vaktimizin çoğunu evde geçirdiğimiz şu günlerde görünmez kazalar da hiç olmadık zamanda başımıza gelebiliyor. Bunlardan biri de cilt yanıkları. Ağrılarının yanında cilt üzerinde de kalıcı hasarlara sebep olan yanığa ne iyi gelir soruları sıklıkla internet sayfalarında sorgulanan konulardan biri. Hemen hepimizin bir anda başına gelebilecek olan bu yanıkların önüne her zaman geçemesek de onun acısını hafifletmenin yolunu bulmak mümkün. Peki, yanığa ne iyi gelir? İşte, evde yanığa iyi gelen doğal yöntemler
Genelde sıcak kaynar sudan, kızgın yağdan kaynaklanan yanıklar günlük yaşantımızı birden ağrılara bırakabilir. Bunun için ilk anda ve sonrasında yanığa ne iyi gelir bilmemiz gerekir. Evde doğal yöntemlerle yanığı geçirebileceğiniz gibi, 3. Ve 4.derece yanıklar için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Şimdi gelin, evde yanığa iyi gelen doğal yöntemlere birlikte bakalım.
Yanığa ne iyi gelir?
Buzlu olmayan soğuk su. Küçük bir yanık yaşadığınızda yapmanız gereken ilk şey, yaklaşık 20 dakika boyunca yanık alanın üzerine serin su uygulamaktır.
Soğuk kompresler,
Güneşe maruz kalımı azaltmak,
Antibiyotikli merhemler,
Çiğ patates,
Sirke,
Siyah çay,
Aloe vera,
Bal,
Güneşe maruz kalımı azaltmak,
Kabarcıklara dokunmamak,
Hafif bir ağrı kesici almak.
Evde yanığa iyi gelen doğal yöntemler
Cildinizde oluşan yanığı, 3. Ve 4. derece yanıklar olmadığı takdirde aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle hafifletebilirsiniz. Ancak yine de ilk müdahalenin ardından doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz.
Aloe vera
Yanık denince akla gelen ilk bitkilerden biri aloe veradır. Antienflamatuvar etkisi ve doku iyileştirici özellikleriyle derinin iyileşmesine yardımcı olan aloe veranın, yapraklarından çıkan jeli yanık üzerine uygulamanız ve bölgenin onu emmesi için bekletmeniz yeterli.
Çiğ patates
Yanık sonrası oluşan ağrıları hafifletmede etkili olan çiğ patates ayrıca deride kabarcıkların oluşmasının da önüne geçebilir. Bunun için; çiğ patatesi kestikten sonra yanan bölgeye sulu kısmı gelecek şekilde uygulayın. Diğer bir yöntemle, çiğ patatesi rendeleyebilir ve yanık bölgenin üzerine yapıştırarak 15 dakika kadar tutarak hafifletebilirsiniz.
Bal
Antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri bulunan bal yaraları dezenfekte ederek yanıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yanıkların yara izi bırakmasına engel olabilir. Yapmanız gereken balı bir gazlı bez üzerine yaymak ve yanığın üzerine sarmak. Bu sargıyı günde 3-4 kez değiştirmenizde fayda var.