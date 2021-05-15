Yanığa ne iyi gelir? Evde yanığa iyi gelen doğal yöntemler

Genelde sıcak kaynar sudan, kızgın yağdan kaynaklanan yanıklar günlük yaşantımızı birden ağrılara bırakabilir. Bunun için ilk anda ve sonrasında yanığa ne iyi gelir bilmemiz gerekir. Evde doğal yöntemlerle yanığı geçirebileceğiniz gibi, 3. Ve 4.derece yanıklar için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Şimdi gelin, evde yanığa iyi gelen doğal yöntemlere birlikte bakalım.

Yanığa ne iyi gelir?

Buzlu olmayan soğuk su. Küçük bir yanık yaşadığınızda yapmanız gereken ilk şey, yaklaşık 20 dakika boyunca yanık alanın üzerine serin su uygulamaktır.

Soğuk kompresler,

Güneşe maruz kalımı azaltmak,

Antibiyotikli merhemler,

Çiğ patates,

Sirke,

Siyah çay,

Aloe vera,

Bal,

Güneşe maruz kalımı azaltmak,

Kabarcıklara dokunmamak,

Hafif bir ağrı kesici almak.

Evde yanığa iyi gelen doğal yöntemler

Cildinizde oluşan yanığı, 3. Ve 4. derece yanıklar olmadığı takdirde aşağıda belirteceğimiz yöntemlerle hafifletebilirsiniz. Ancak yine de ilk müdahalenin ardından doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz.

Aloe vera

Yanık denince akla gelen ilk bitkilerden biri aloe veradır. Antienflamatuvar etkisi ve doku iyileştirici özellikleriyle derinin iyileşmesine yardımcı olan aloe veranın, yapraklarından çıkan jeli yanık üzerine uygulamanız ve bölgenin onu emmesi için bekletmeniz yeterli.

Çiğ patates

Yanık sonrası oluşan ağrıları hafifletmede etkili olan çiğ patates ayrıca deride kabarcıkların oluşmasının da önüne geçebilir. Bunun için; çiğ patatesi kestikten sonra yanan bölgeye sulu kısmı gelecek şekilde uygulayın. Diğer bir yöntemle, çiğ patatesi rendeleyebilir ve yanık bölgenin üzerine yapıştırarak 15 dakika kadar tutarak hafifletebilirsiniz.

Bal

Antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri bulunan bal yaraları dezenfekte ederek yanıkların iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yanıkların yara izi bırakmasına engel olabilir. Yapmanız gereken balı bir gazlı bez üzerine yaymak ve yanığın üzerine sarmak. Bu sargıyı günde 3-4 kez değiştirmenizde fayda var.