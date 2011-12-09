“Yangın Var” macera dolu!

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı, senaryosunu Murat Batgi ve Koray Çalışkan yazdığı, başrollerinde ise Yavuz Bingöl, Osman Sonant ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı “Yangın Var” 09 Aralık 2011’de vizyona girdi.

İtfaiye kamyonları bozulan Karadenizli Çayırbağı beldesine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir itfaiye aracı hibe eder. Karadenizli Koşman itfaiye arabasını teslim almak için hayatında ilk kez Diyarbakır’a ayak basar. Koşman, Diyarbakır’ın zenginliğini görür, Diyarbakır’a ve yaşayan halkına olan tüm algısı alt üst olur.

Dönüş yolculuğu sırasında yanında gizemli bir misafir, dışarıda olağanüstü bir doğa, önünde uzun bir yol ve sıra dışı bir macera vardır. Aşk, hüzün ve kahkaha dolu 1.200 kilometrelik yolculuk, Koşman ve Diyarbakır’dan kendisine katılan Asya’nın bütün hayatını değiştirir.