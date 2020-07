Yan Etki Ekibi “Cam Yapraklar” ile sahnede

Kuruculuğunu Faruk Barman’ın yaptığı Yan Etki ekibi, 2011 sezonunda tiyatro dünyasına adım attı. Yan Etki, yönetmenliğini Serkan Üstüner’in yapmış olduğu ve ilk oyunları olan “Yalnız Batı” ile adından oldukça söz ettirmişti. Yalnız Batı’nın yakaladığı ve sürdürmekte olduğu bu başarının izleri henüz silinmeden Yan Etki ekibi ikinci oyununu seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kez bir Philip Ridley metni olan “Cam Yapraklar” 17 Ocak’ta İkinci Kat’ta prömiyer yapıyor.

Pek çok tiyatro çevresi tarafından takdir edilen Yalnız Batı, geçtiğimiz günlerde tiyatro eleştirmenleri tarafından belirlenen bir sıralamayla 2011 tiyatro sezonun en iyi 5. oyunu seçilmiştir.

“Cam Yapraklar” Philip Ridley’in en önemli oyunlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu etkileyici metin genç yönetmen Sami Berat Marçalı ve birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Özellikle, usta oyuncu Şerif Sezer “Cam Yapraklar” ile görülmeye değer bir performansa imza atıyor. “Cam Yapraklar” seyirciyi unutulmaz ve bir o kadar gerçek dakikalar geçirmeye davet ediyor.

“Burası ölüm dolu bir gökyüzü”

Dünya büyük bir boşluğa doğru sürükleniyordu. Ama belki de yaşadığımız en büyük boşluk kendi küçük dünyamızdaydı. Sevgisizlik dört bir yanı sarmış, yaşamak ise pamuk ipliğine bağlı ve diken üstünde. Burası ölüm dolu bir gökyüzü. Her gün her yerde farklı bir savaş var. Giderek büyüyor. Giderek büyüyor. Bütün renkler gri. Her yer karanlık. Ve biz kendi bencil hayatımızda yaşamaya devam ediyoruz. En büyük savaşımız da ailemiz.

