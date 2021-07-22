Yaman isminin anlamı nedir? Yaman ne demek? Yaman adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 6.000 kişi Yaman ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul'da ikamet etmektedir.

Yaman İsminin Anlamı Nedir? Yaman Ne Demek?

Yaman kelimesi, kolay kolay pes etmeyen, mücadeleci, azimli ve güçlü demektir. Bu kelime aynı zamanda kendisinden korkulan, heybetli ve gözü kara gibi anlamlara gelir.

Yaman İsminin Özellikleri

Harf analizine göre Yaman isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Gözü pek

2- Kendi zararına bile olsa her zaman adaletten yana olan

3- Sözünü esirgemeyen, dürüst ve açık sözlü

4- Arkadaşlığa ve aileye çok fazla önem veren

5- Duygularını açığa vurmaktan çekinse de çok duygusal

Yaman İsminin Analizi

Rengi: Lacivert

Harf sayısı: 5

Öne çıkan özellikleri: Sağduyulu ve cesur olması

Yaman Adının Kökeni

16. yüzyılda literatüre giren Yaman kelimesi, Osmanlı döneminde daha çok unvan ve övgü sözü olarak kullanılıyordu.

Yaman İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Arslan

2- Serkan

3- Kahraman

4- Çetin

5- Olcan

Yaman İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Yaman ismi eski Türkçe olduğu için Kuran'ı Kerimde geçmiyor.