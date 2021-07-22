Yamaç isminin anlamı nedir? Yamaç ne demek? Yamaç adının özellikleri, analizi ve kökeni

Yamaç ismi Türkçe kökenli bir isim olmakla birlikte sadece erkek çocuklar için kullanılan isimdir. Yamaç isminin anlamı dağ veya bir tepenin bir yanı şeklindedir.

Yamaç İsminin Anlamı Nedir? Yamaç Ne Demek?

Ülkemizde Yamaç ismini kullanan kişi sayısı yaklaşık 150 binden fazladır. Yamaç isminin rengi mavidir. Yamaç ismi bir tepe ya da dağın yanı, yakın ve karşı anlamlarına gelmektedir.

Yamaç İsminin Özellikleri

Cesur ve oldukça kararlıdırlar. Hayatlarında verdikleri karardan geri dönmez ve sonuna kadar aldıkları kararı uygulamak isterler. Başta ailesi ve dostları olmak üzere sevdikleri insanlar ile arasında sıkı bağ kurar ve huzurlu içinde yaşam sürme hayalleri vardır.

Yamaç İsminin Analizi

Yamaç ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

Y: Geçmişte yaşadığı kötü olayları sürekli hatırlar ve ansızız üzülmeye başlar.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

M: Özellikle ticaret hayatında oldukça zeki ve başarılıdır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Ç: Sanat aktivitelerinin tümünde yer almaktan hoşlanır. Zevkine ve sefasına oldukça düşkündür.

Yamaç Adının Kökeni

Yamaç adının kökeni Türkçedir.

Yamaç İsminin Yanın Yakışan İsimler

Yamaç isminin yanına yakışan erkek isimleri; Yaman, Yamaner, Yamantürk, Yamin, Yamçı.

Yamaç İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.