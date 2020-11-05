Yalnızca Ekim’de değil her ayın 5’inde 5 dakika ayır

Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedaviye büyük oranda olumlu cevap verdiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Çitgez şunları söyledi: “Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde 45’inin 50- 69 yaş arasında olduğu, yüzde 40’ının ise 25-49 yaş aralığında yer aldığı görülüyor. Meme kanserlerinde ilerlemenin en yaygın sebebi belirtilerin hastaların ihmalkar olması. Bu nedenle meme kanserinin farkındalığını sadece Ekim ayında değil her gün hatırlamalıyız.”

Doç. Dr. Çitgez, “Her Gün Meme Kanseri Farkındalığı” olduğuna dikkat çekerek, her kadının meme kanseri ile ilgili ne kadar risk taşıyıp taşımadığını bilmesi gerektiğini vurguladı.

“Semptomları takip etmek önemli”

Meme kanserinde semptomları takip etmenin büyük önemi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bülent Çitgez’e göre meme kanserinde önemli olan nokta, belirti vermeden, yani kitle oluşmadan saptamak. Bu da rutin muayenelerin önemini ortaya koyuyor. Memede görülen şu belirtiler kanserin habercisi olabilir; İçe çekilme, erozyon ülser, kızarıklık, yeni akıntı, sertleşme, çukurlaşma, yumru, ele gelen kitle, damarlarda belirginleşme, meme ucunda çekilme, asimetri, portakal kabuğu görünüm, bir memede şişme ya da sarkma, aşırı büyüme, kolda anormal şişme belirtileri.

Teşhis edilirse tedavisi mümkün

Süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin, kontrol dışı olarak çoğalmasıyla ortaya çıkan meme kanseri en sık ölüme neden olan kanser türü. Kadın kanserlerinin yüzde 25’i ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 15’i meme kanseri nedeniyle kayda geçiyor. Günümüzde ABD’de, yedi kadından birisi meme kanserine yakalanırken bu oran Türkiye’de her 8 kadından 1’idir. Ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların yüzde 45’i 50 - 69 yaş arasındayken, yüzde 40’ı ise 25-49 yaş aralığında yer alıyor. Ancak her zaman belirtildiği gibi erken teşhisin rolü çok önemli. Sık görülen bir kanser türü olmasına rağmen erken teşhis edildiğinde tedavisi büyük oranda olumlu sonuç veriyor.

Kendi kendini muayene et erken teşhis koy

Kendi kendine muayenenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Çitgez: “Meme kanseri tedavisi erken evrelerde yüzde yüz sağlanabilir. Bu yüzden kadınların en azından adet sonrası bir kere kendi kendini muayene etmesi, ve memesinde meydana gelen değişiklikleri fark etmesi çok önemlidir. Gelişmiş ülkelerde meme kanseri erken evrede yakalanabilirken, gelişmekte olan ülkelerde ve maalesef oran düşüş göstermektedir” diyor.

Erkekler de meme kanseri olabiliyor

Kadınlarda görülen sıklığa oranla daha az olsa da erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor. Erkeklerde meme dokusu daha azdır ve 100 kadında meme kanseri oluyorsa, buna karşılık bir erkekte meme kanserine rastlanıyor. Her yıl yaklaşık 300 erkeğe meme kanseri tanısı konuyor. Erkeklerde meme kanseri en yaygın olarak 60 yaşından sonra görülüyor. Hastalık tanısı kadınlara göre daha geç konuyor.