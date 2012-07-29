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Yalnız bir savaşın öyküsü: Kayıp

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Yalnız bir savaşın öyküsü: Kayıp
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Onu hiçbir şey durduramadı!

Kimsenin inanmadığı ama kendine inanan durdurulamaz bir kadın... Şimdi kız kardeşi için herkesi karşısına alarak kötü adamın peşine tek başına düşecek ve bunun için amansız bir savaşın içine girecek.

Heitor Dhalia’nın yönettiği ve Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, Jennifer Carpenter ile Sebastian Stan’ın oynadığı Kayıp (Gone), 27 Temmuz 2012’de UIP Filmcilik dağıtımıyla TMC Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Jill Parrish, gece vardiyasındaki işini bitirip eve döndüğünde kızkardeşi Molly’nin kaçırılmış olduğunu görür. Kendisi de bir yıl önce kaçırılmış ama canını kurtarmış olan Jill aynı seri katilin, bu kez kardeşi Molly’yi kaçırdığından hiç şüphe duymamaktadır. Polisler ise Jill’in aklını kaçırdığını düşünmekte ve ona yardımcı olmamaktadır. Jill kardeşini kurtarmak için harekete geçer.

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