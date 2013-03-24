Yalanlarla dolu bir hikaye

Geçen yıl İblis adlı oyunuyla bağımsız tiyatrolar arasına katılan Kara Sahne, bu sezon yine özgün bir metinle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her Güzel Şey Gibi oyunu 2 Nisan Salı günü Hayalhane Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.

Bir apartman boşluğunun aydınlığında geçen oyunda, modern bir Yusuf ve kuyu hikayesiyle birlikte aynı zamanda orada “misafir” olan bir kadının öyküsü konu alınıyor. Oyunlar, hikayeler, yalanlar ve sonsuza kadar saklanması mümkün olmayan gerçeklerle çevrilen iki kişinin hikayesini anlatan ‘Her Güzel Şey Gibi’ adlı oyunu, topluluğun ilk oyunu olan ‘İblis’i de yazan Gökhan Korkusuz kaleme almış. Redife Zerener ve Çağlar Yalçınkaya’nın karakterlere hayat verdiği oyunun ilk gösterimi 2 Nisan 2013 Salı günü, saat 20.30’ da, Taksim - Hayalhane Sahnesi’nde yapılacak.

“Bir apartman boşluğunun aydınlığında iki kişi. Kendi kuyusunda bir Yusuf. Ağa takılmaktan kaçarken o kuyuya düşmüş bir kadın. Zamansız, az güneşli, çok karanlık bir kuyunun dibinde delirmemek için oynanan oyunlar, uydurulan hikayeler, birbirlerinden sakladıkları gerçekler ve karşılıklı yalanlar. Gerçek ortaya çıktığında kim inanabilir o vakte kadar anlatılan hikayelere yeniden? Yalan, foyası meydana çıkan bir tanrı gibi sessizce çekildiğinde köşesine oyun sahneye çıkabilir mi bir kere daha? Gidilecek bir yer vardır belki? Yalanı ve gerçeği unutturacak kadar uzakta bir yer. Ama ya yoksa?”

www.karasahne.com