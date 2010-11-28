“Yalancının Resmi” Sanatseverler ile Buluşuyor
“Yalancının Resmi”, 26 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında Ankara’da sahneleniyor.
15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında sanatseverler ile buluşacak olan “Yalancının Resmi” adlı oyun, 26 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Ayrıca oyun, 30 Kasım 2010 Salı günü ise Cüneyt Gökçer Çayyolu Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Mehmet Baydur’un kadın ve erkek ilişkisini mizahi boyutta işlediği MASK-KARA TİYATROSU yapımı “Yalancının Resmi”nin yönetmeni ise Tamer Levent.
Oyunda, Tamer Levent ve Belit Özükan oyunculuğuyla izleyicilere kendi yaşamlarını hatırlatarak onları güldürüyor.
Efekt’i Ersin Aşar, dekor tasarımı Deniz Atam tarafından hazırlanan “Yalancının Resmi” adlı oyunun biletleri: 'My Bilet’, festival merkezinden ve festival şubesinden satışa sunuluyor.
Festival Merkezi: Atatürk Bulvarı Selcan İşhanı No:127 kat:10
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