Yalan Haber Yüzünden Sütüm Kesildi

Anne adaylarının ve annelerin yaşam rehberi Yeni Anne, Ekim sayısında Yeşim Salkım’ı kapağına taşıdı. Doğumdan sonra ilk kez röportaj veren ünlü şarkıcı, 40 yaşından sonra ikinci kez yaşadığı annelik deneyimini samimiyetle anlattı. İlk günden beri bebeğini emziren Salkım, gazetede okuduğu yalan bir haber sonrasında çok üzüldüğünü, bu yüzden sütünün kesildiğini ve artık emziremediğini söyledi.



Hamileliği planlama aşamasından çocuk bakımına kadar her konuda zengin bir içerik sunan Yeni Anne, Ekim sayısında Yeşim Salkım’ı ağırladı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, 6 aylık olan kızı Meryem Ada ile ilk kapak çekimini ve röportajını Yeni Anne ile yaptı. Salkım röportajında ikinci annelik deneyimini, kızlarını, evliliğini ve yeni projelerini anlattı, samimi itiraflarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, rahmindeki miyom sebebiyle zorlu bir doğum süreci geçirdiğini anlattı ve 40 yaşından sonra anne olmanın keyfini yaşadığını belirtti. “Kadınlar 40’ından sonra doğurmalı” diye konuşan Salkım, fırtınalı bir süreçten sonra artık olgunlaşmaya başladığı bir dönemde olduğunu söyledi. Hamilelik ve hamilelik sonrası dönemin kendisini duygusal yaptığını anlatan Salkım, basında yer alan yalan bir haber yüzünden sütünün kesildiğini ve 1 aydır Ada’yı emziremediğini de itiraf etti. İlgiyle okuyacağınız bu röportajın tamamı, Yeni Anne’nin Ekim sayısında...

Ünlü Annelerin Emzirme Deneyimi



Ekim ayının ilk haftasının Emzirme Haftası olması sebebiyle Yeni Anne emzirme dosyasını açıyor. Anne sütünün bebek ve anne sağlığı açısından öneminin detaylıca incelendiği ve annelerin emzirme konusunda bilmek istedikleri her şeyi öğrenebilecekleri dosyada, Deniz Akkaya’dan Demet Kutluay’a, Feryal Gülman’dan Sinem Güven’e kadar pek çok anne emzirme deneyimlerini anlatıyor.



Yeni Anne’nin Ekim sayısında Yeşim Salkım’ın yanı sıra çocuklarda dans eğitimi konusunda ünlü balet Tan Sağtürk, yeni projesiyle ekranlara dönen Sinem Güven, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı çerçevesinde meme kanserini yenmiş iki isim Oyuncu Fatma Karanfil ve Modacı Vural Gökçaylı’nın zarif eşi Meral Gökçaylı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başhekimi Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu ile Blogcu Anne’nin sahibi, iki çocuklu genç anne Elif Doğan’ın röportajları bulunuyor.



Yeni sayısında çocuk yetiştirmek konusunda değerli bilgilere de yer veren Yeni Anne, ebeveynlerin çocuklarını mikroplardan korumak için nasıl davranmaları gerektiğini Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Yonca Nuhoğlu aracılığıyla aktarıyor. Uslu bir çocuk yetiştirmek isteyen ebeveynler için de Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım’ın ipuçlarını paylaşıyor.



Olduğundan zayıf görünmek isteyen kadınlar için ince görünmenin püf noktaları, Güzellik Danışmanı Maggie Cappelletti’den cildi sonbahara hazırlama yöntemleri de dergi içeriğinde yer alıyor. Derginin alışveriş sayfaları da makyaj ürünlerinden bakım ürünlerine, okul gereçlerinden bebek kıyafetlerine, çocuk modasından beslenmesine kadar geniş bir yelpazede anne ve anne adaylarına rehberlik ediyor.



Tüm detaylar Yeni Anne Ekim sayısında…



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