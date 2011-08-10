Yakın Okul mu Uzak Okul mu?

Okul seçme zamanı yaklaştıkça ailelerin de kafası karışıyor. Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, özellikle anaokulunun eve yakın olması gerektiğini söyledi ve ailelere okul seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

- Eşiniz ya da siz çalışmıyorsanız eve yakın bir okula çocuğunuzu yazdırın.

- Anne babanızın sağlığı yerindeyse, dinç ve dinamikse okul onlara da yakın olabilir.

- Şartlarınız uymuyorsa o zaman hiç düşünmeden mutlaka iş yerinize yakın bir kurumun kapısını çalın.

- Tedbiri önceden alın. Çocuğa yakın olun çünkü çocuklar hastalanabilir, ateşleri çıkabilir ya da düşebilirler.

- Kurumu araştırın; güvenirliliğini ve sistemini inceleyin.

Nuran Çakmakçı, ailelerin kafasını kurcalayan “Çocuklar okula tam gün mü, yarım gün mü gitmeli?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

“Bu konuda farklı görüşler var. Ama, ben başlamışsa tam gün olmasından yanayım. Yani okulu lay lay lom olarak çocuk görmemeli. Saatiyle gelmeli, saatiyle çıkmalı, bir disiplini olmalı. Ama ilk başlangıçta belki daha esnek bir yapı olabilir. Bunu en iyi çocuğun durumu ve hazır olup olmadığı belirler. Buna karar verecek kişiler de öğretmenlerdir. Bir ön görüşme ve sohbet sırasında çocuğun hazır olup olmadığı zaten belli olur.”