“Yakıcı Bir Yaz” 18 Mayıs'ta sinemalarda!

Paul ortak bir arkadaşı vasıtasıyla ressam Frédéric ile tanışır. Frédéric delicesine aşık olduğu aktrist Angèle ile İtalya’da yaşamaktadır. Bir çalışma esnasında Paul asistan olan Roland ile arkadaş olur ve Elisabeth’e aşık olur. Duygu yüklü bu aşk filmi 18 Mayıs'ta sinemalarda.

Frédéric Paul ve Elisabeth’i Roma’ya davet eder. Paul’e kendisini büyüten büyükbabasının bir fotoğrafını gösterir ve akşam yemeği esnasında Roland’ı, varlığından rahatsızlık duymuş gibi görünen Angèle ile tanıştırır. Sonrasındaysa, bir otelde Angèle ile Roland birlikte olurlar. Zaman geçer. Angèle Frédéric’i terk eder.

Elisabeth Paul’un çocuğuna hamiledir. Frédéric boşanmak istemektedir. Paul ve Elisabeth Roma’dan ayrılırlar. Elisabeth'in bebeği doğmuştur. Paul şans eseri Frédéric ile Paris’te karşılaştığında, ressam ona Angèle ve Roland’ın ayrıldıklarını söyler. O gece, Paul gelen bir telefon ile uyanır. Frédéric korkunç bir kaza geçirmiştir... Hezeyan içinde hastenede yatarken, büyükbabasının ruhu Frédéric’i ziyaret eder. Paul gelince, ressam kazanın aslında bir kaza olmadığını itiraf eder. Angèle’sız hayat çekilmez olmuştur. Paul hastaneden ayrılır ve Frédéric ölür. Sıcak bir yaz günü, küçük bir şehir kilisesinde, Paul arkadaşının ebedi istirahate çekilmiş naaşına bakmaktadır.

YAKICI BİR YAZ FİLM FRAGMANI

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