“Yaka Paça” güldürmeye geliyor!

Gülmeden izlemenin mümkün olmadığı mizah yüklü gösteri Yaka Paça, 29 Ağustos'a kadar Tiyatro Karakutu'da sahnelenecek.

Bir buçuk saat boyunca gündelik hayattaki komik durumları, müthiş bir performansla sahneye taşıyan sekiz oyuncu, tiyatroyu bir kahkaha atmosferine dönüştürüyor ve her turda komedi dozu artıyor. Her oyun sadece o ana, o gösteriye özel. Seyircinin de zaman zaman oyuna katıldığı ve belirleyici rolü üstlendiği, sürprizlerle dolu bu keyifli gösterinin tek koşulu eğlenirken eğlendirmek.

Yer: Tiyatro Karakutu

Adres: Ensiz Sk No:4 D:4, Tünel/İstanbul

Telefon: 0 541 410 2910