Yahudi İsimleri Nelerdir? Yahudiler Tarafından En Çok Kullanılan Kadın Ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Başka bir deyişle, geleneksel olarak, bir çocuğa verilen ad, o çocuğun karakterinin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan büyük önem taşıyan bir konu olarak kabul edilir.

Yahudi İsimleri Nelerdir?

Aşkenaz, yani Orta ve Doğu Avrupa kökenli Yahudiler arasında, gelenek, çocuğa, genellikle bir aile üyesi olan ve yakın zamanda ölen birinin adını vermektir. Çoğu durumda bu bir büyükanne veya büyükbabadır. Bu uygulamanın genel açıklaması, ebeveynlerin, beğenilen bir aile üyesinin adını aldığında, çocuğun hayatında ölen adaşın erdemlerini taklit edeceğini ummasıdır. Bir dereceye kadar, sevilen kişinin ruhunun şimdi onun adını taşıyan çocukta yaşadığına inanılır.

Sefaradlar, yani İber ya da Orta Doğu kökenli Yahudiler, çocuklarına genellikle yaşayan ya da ölü bir büyükanne ve büyükbabanın adını verirler. Büyükanne ve büyükbabalar, hala hayattayken kendi adlarını taşıyan torunlarıyla onurlandırılmayı dört gözle beklerler. Sefaradlar ayrıca bir erkeğe bir erkek, bir kıza da bir kadının adını verme konusunda çoğu Aşkenaz'dan çok daha titizdir. Sefarad ailelerinde bu prosedür genellikle büyükbabalar ve torunlar arasındaki ve büyükanneler ve torunlar arasındaki nesiller arası bağları güçlendirme etkisine sahiptir.

Yahudi anne babalar çocuklarına genel toplumda kullanmaları için hem İbranice hem de dünyevi bir ad verirler. Sefaradlar genellikle, anlamı İbranice isminkine yakın olan, Yahudi olmayan bir isim seçerler. Bu nedenle, örneğin, bir çocuğa “merhamet” anlamına gelen Rahamim (sadece Sefaradlar tarafından kullanılan bir isim) ve Latince clementa'ya dayanan ve neredeyse aynı anlama gelen Clement denilebilir.

Yahudiler Tarafından En Çok Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Kadın isimleri;

Aliza: "Sevinç" anlamına gelir. Kabala'da Aliza, doğanın üzerine çıkmanın neşeli yeteneğini ifade eder.

Aviva: "Bahar zamanı " anlamına gelir.

Bracha: "Kutsama" anlamına gelir.

Chava: "Yaşam" anlamına gelir. Chava, İncil'de ilk kadın olarak görünür.

Dafna: "Defne" anlamına gelir.

Dalia: İncil İbranice'sinde "ateş etmek" anlamına gelir.

Eliana: "Tanrım bana cevap verdi" anlamına gelir.

Esther: Esther, İbranice'de "gizli" ve Farsça'da "yıldız" anlamına gelir. Ester, Purim hikayesindeki Yahudileri, İncil'deki Ester Kitabında kaydedildiği gibi, Haman'ın soykırım planından kurtardı. Esther çok güzel bir kadın olarak biliniyordu.

Freida: Freida, Yidiş'te "sevinç" anlamına gelir.

Ilana: Ilana "ağaç" anlamına gelir. Kabala'da Ilana'nın (96) sayısal değeri "Tanrı'nın tahtı"na eşittir.

Keila: Keila, "gemi" anlamına gelen İbranice "Keli" kelimesinden türetilen Yidiş bir isimdir.

Levona: Levona, Kudüs'teki Kutsal Tapınak'ta kullanılan bir baharat olan "gündüz" anlamına gelir.

Liora: " Işığım var" anlamına gelir.

Maya: Maya, Aramice'de "su" anlamına gelir.

Naomi: Naomi "hoş" anlamına gelir. Naomi, Mukaddes Kitapta Ruth Kitabı'nda kaydedildiği gibi, Ruth'un kayınvalidesi ve ilham kaynağı olarak görünür.

Noa: "Kuvvetli hareket" anlamına gelir.

Rachel: Rachel, saflığın sembolü olan "dişi koyun" anlamına gelir. Rachel, İncil'de dört ana babadan biri olarak bilinmektedir.

Rina: "Sevinç" anlamına gelir.

Sarah: "Prenses" anlamına gelir.

Talia: "Tanrı'dan gelen çiy" anlamına gelir.

Yael: "Yükselmek" ve "dağ keçisi" anlamına gelir. Yael, İncil'de düşman generalini cesurca öldürerek Yahudi halkını kurtaran kahraman olarak görünür.

Erkek isimleri;

Adem: Adem ilk insandı ve "toprak" anlamına geliyor.

Alexander: Bu isim Makedonya Kralı Büyük İskender'den gelmektedir. Talmud, Kudüs'teki Tapınağın Baş Rahibi ile karşılaştığında İskender'in atından indiğini ve ona eğildiğini anlatır.

Ariel: "Tanrı'nın aslanı" anlamına gelir.

Azriel: "Tanrı'nın yardımcısı" anlamına gelen bir meleğin adıdır.

Benyamin: Benyamin, gücü ifade eden "sağ elimin oğlu" anlamına gelir.

Calev: "Kalp gibi" anlamına gelir.

Daniel: Daniel, Tanrı'nın merhameti ve adaletinin uyumunu ifade eden "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir.

Gavriel: "Tanrı benim gücümdür " anlamına gelir.

Malkiel: "Tanrı benim kralımdır " anlamına gelir.

Michael: Michael "Tanrı gibi kimdir?" anlamına gelir. Michael, İncil'de Aşer kabilesinin bir üyesi olarak görünür.

Netanel: Netanel "Tanrı'nın armağanı" anlamına gelir.

Nuh: "Huzur" anlamına gelir.

Rafael: "Tanrı iyileştirir" anlamına gelir. Rafael, sünnetinden sonra İbrahim'i ziyaret eden şifa meleğidir.

Uriel: "Tanrı benim ışığımdır " anlamına gelir.

Yechiel: "Tanrı yaşasın" anlamına gelir. Yechiel, İncil'de Babil sürgünü sırasında bir Yahudi lider olarak görünür.

Yosef: Yosef, "(Tanrı) artacak" anlamına gelir. Yosef, İncil'de, köle olarak satılan ve daha sonra Mısır'daki Firavun'a başbakan olarak hizmet eden Yakup'un 12 oğlundan biri olarak görünür.