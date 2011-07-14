“Yağmuru Bile” Sinemalarda

Yönetmenliğini Icíar Bollaín’in üstlendiği, başrollerini Gael García Bernal ve Luis Tosar’ın paylaştığı “Yağmuru Bile” 15 Temmuz'da izleyicilerle buluşuyor.

Filmin Konusu

Kristof Kolomb ile ilgili bir film çekmeye kararlı olan takıntılı ve idealist Sebastian, bu Hıristiyan kahramanın mitini tersine çevirerek, açgözlülüğünü ve vahşi eğilimlerini gösterecektir. En ucuz ve Latin Amerika’da en “yerli” ülke olan Bolivya’daki çekimler sırasında, Kolomb’dan 500 yıl sonra toplumsal huzursuzluk patlar ve halk en temel hayati madde olan su için savaşmaya başlar.

İspanya’nın Oscar’da yarışması için seçtiği film, dram tutukunlarını etkileyecek gibi gözüküyor.