Yağmur sensörü nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Arabada yağmur sensörü arızası nasıl anlaşılır ve ne yapılır

Yağmur sensörü, yağmurun ve karın yağma vakasına nazaran silecekleri devreye sokan sensördür. Bir öteki adı ise silecek sensörüdür. Yağmurda sürüş zevki ve sürüş güvenliği için oldukça mühim basamaklardan biride muntazam çalışan bir yağmur sensörüne haiz olmaktır. Araçlarda silecekler ile ahenkli bir halde çalışmalıdır. Kademeli emek harcama ve otomatik manuel emek harcama benzer biçimde seçeneklere haiz olabilir.

Yağmur Sensörü Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Yağmur sensörü, camın iç bölümüne monte edilmektedir. Yağmur sensörleri, infrared ışınları ve merkezi bir fotoğraf diyodu ile donatılmıştır. Infrared ışınları aracılığı ile ön camı fotoğraf diyoduna aktarır. Yağmur damlalarının ön cama yoğun düşmesi nedeniyle, sensörler daha azca fer algılar. Bu değerler elektronik bir işlemci tarafınca değerlendirilerek aktarılır ve bu sayede, sileceklerin yağış hızına ahenk göstermesi sağlanır. Bir öteki deyişle yağmur ne kadar süratli yağıyorsa silecekler o denli süratli çalışır.

Yağmur sensörünün, duyarlılık derecesi, ayarlanabilmektedir. Daha yoğun yağmurlarda, sensör otomatikman aralıksız silme kademesine geçer. Sağanak yağışlarda ise, silecekler otomatikman en en çok seviyeye geçmektedir. Hafif yağışlarda ise, tekrar otomatikman aşama azalmaktadır. Yağmur sensörü nelerdir silecek sensörü uygulanırken, ön camda bulunan küçücük çizik ve hasarları yok sayarak işlemine devam etmektedir. Böylelikle fonksiyonunu bölebilecek durumlar ortadan kaldırılmış olur.

Yeni jenerasyon yağmur sensörleri oldukça daha çok fonksiyonlarla kombine edilebiliyor. Araçlara uygulanması için gün sayılan yağmuru görünmez yapabilen far teknolojisi de bu sensörle beraber çalışırken, an itibariyle standartlara göre daha kapsamlı bir sensör, yoğun yağmur sırasında vasıta ışıklarını çalıştırma görevini üstlenebiliyor. Bu sayede karanlık çöktüğünde veya tünel giriş ve çıkışlarında, şoför hiç bir hamlede bulunmadan, vasıta farları devreye girer ya da dönem dışı bırakılır.

Yağmur Sensörünün Arabada Arızası Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Onarılır?

Yağmur yağarken cihaz silecekleri devreye sokmuyor ise ve herhangi tepki vermiyor ise veya silecekler çalışıp belli bir hareket sağlayıp hareket durumunu kesiyor ise arıza oluşmuştur. İlk olarak arıza tespiti için genel olarak silecek önüne konulan yağmur sensörünün önüne bakılmalıdır herhangi bir cisim sensörün önünü kapatmış durumda mı bakılmalıdır. Ayna süsü veya araç kokusu bu engel olabilir. Aracın ön camı değişmiş ise hata verebiliyor. Araç içi aracın beynine giden kablolarda herhangi deformasyon veya kopma gibi durumda hata oluşmaktadır ve sensörün çalışmasına engel olacaktır. Bu durumu giderebilmek için kablo kontrolü yapılmalıdır. Temassızlık olayının önüne böyle geçilmelidir.

Bir hata ise sinyalizasyon ve elcik kısmında bulunan silecek çubuklarını aktif hale getiren mekanizmada oluşabilecek hatalarda çalışmasını engellemektedir. Böyle bir hata ile karşılaşılırsa elcik çubuğunun değişimi ve onarımıyla giderilebilir. Yağmur sensörü çalışıp sileceklerde problem olabilir. Silecekler hareket etmiyor ise silecekleri aktif çalışmasını sağlayacak motor kısmında problem olmaktadır böyle bir hata var ise silecek motoru onarılmalıdır.