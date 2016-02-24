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Yağmur Özdemir kimdir?

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Yağmur Özdemir kimdir?
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Adadan ilk ayrılan isim Yağmur Özdemir kimdir?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Yağmur Özdemir henüz 20 yaşında. Aslen Bursalı olan Yağmur Özdemir Survivor yarışmasında 5. Bölümde katıldı. Yarışmaya katıldığı günlerde hırsına güvendiğini ifade eden yarışmacı adadan ilk ayrılan isim oldu.

Diğer yarışmacıların sakatlık yaşamasıyla beraber Yağmur Özdemir Survivor'a SMS yoluyla katılmaya hak kazandı ve yarışmaya katılan son isim oldu.

SEDA TETİK KİMDİR?

Fotoğraflar: acun.com

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