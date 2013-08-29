Yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre, hava sıcaklığı yarın kuzeybatı kesimlerde, hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına gerileyecek. İstanbul'da 31 Ağustos Cumartesi ve 3 Eylül Salı günü, Ankara'da Cuma ve Cumartesi günü yağış bekleniyor.



30.08.2013 Cuma günü; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Rize'nin iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Çorum, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Sakarya, Kocaeli'nin kıyı ilçeleri, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu ile Sinop'un iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

31.08.2013 Cumartesi günü; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Konya, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'un batısında, öğle saatlerinden sonra aralıklarla Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın yarın ve hafta sonunda Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s), Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hürriyet